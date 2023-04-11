أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أخبار مصر

الحقي اشتري وخزني ياست الكل.. بكام أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2023/4/11 ومفاجئة في سعر كرتونة البيض اليوم

عبدالله عربيمنذ 5 دقائق
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يبحث الملايين من الشعوب والافراد وايضا التجار عن اسعار الدواجن، حيث قفز أسعار الدواجن في الأسواق اليوم بسعر 5.27 جنية مقارنة بأسعارها أمس والتي كانت نحو 98.93 للكيلو وفقا لاخر الاسعار عن الدواجن بالاسعار المحلية وايضا الاسعار العالمية، حيث تشهد الاسعار في الفترة الأخيرة استقرار هائل في الأسواق مع سد احتياج حاجة السوق من الدواجن المستوردة، والتي نتعرف اليكم في السطور المقبلة على كافة الاسعار بشأن الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 78.06 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 115.97 جنيه بحد اقصي، حيث ننشر اليكم في السطور البارزة المقبلة عن كافة اسعار الدواجن في النقاط التالية كما يلي.

  • اسعار كيلو الدواجن البيضاء وصلت الى 65 جنيه.
  • اسعار كيلو الدواجن الأمهات وصلت الى 63 جنيه.
  • اسعار كيلو الدواجن الساسو وصلت الى 110 جنيه.
  • اسعار كيلو الأوراك وصلت الى 75 و81 جنيه.
  • اسعار كيلو الكبد والقوانص وصلت الى 65 و70 جنيه.
  • اسعار كيلو الأجنحة وصلت الى 35 و40 جنيه.
  • اسعار الفرخة البرازيلي وزن الكيلو و100 جرام وصلت الى 71.5 جنيه.
  • اسعار الفرخة البرازيلي وزن الكيلو و200 جرام وصلت الى 78 جنيه.
  • اسعار الفرخة البرازيلي حجم كيلو ونصف وصلت الى 95 جنيه.
  • اسعار كرتونة البيض الأحمر وصلت الى 106 جنيه.
  • اسعار كرتونة البيض الأبيض وصل سعرها الى 108 جنيه.
  • اسعار كرتونة البيض البلدي تصل سعرها الى 115 جنيه.

اسعار دواجن اليوم الاثنين

وتختلف اسعار الدواجن بأختلاف اسعارها وايضا انواعها، حيث تختلف الدواجن البلدي عن الدواجن البيضاء والدواجن المستورد تأتي بأسعار مختلف بحسب الاسعار الموزعة بالسوق المصري، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء في المزارع الي 60 جنية وتصل إلى المحلات التجارية 72 جنية، ويصل سعر كيلو البانيو إلى 165 جنية في المحلات التجارية، وايضا سعر كيلو الوراك 78 جنية، وأجنحة الدواجن يصل سعرها بالمحلات التجارية 59 جنية.

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