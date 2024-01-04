نتائج المقبولين في جهاز مكافحة الأرهاب 1445-2024 ورابط المخصص للاستعلام

نتائج المقبولين في جهاز مكافحة الأرهاب 1445-2024،لقد قام عدد كبير من المواطنين بالتسجيل الفترة الماضية في جهاز مكافحة الإرهاب بصفة جندي مما أكدت أمن الدولة بأن عدد المتقدمين كان كبير للغاية لأنها من الفرص التي ينتظرها الرجال من العام للعام بفارغ من الصبر، يعتبر جهاز مكافحة الارهاب من أهم الأجهزة الحكومية العسكرية يضم عدد كبير من الضباط والعساكر للعمل على حماية الوطن وتطهير الدولة بالكامل من العناصر الإرهابية المدمرة، لذلك يعتبر التسجيل بجهاز مكافحة المخدرات فخر وتاج يضعه المتقدم فوق رأسه لأنه يعمل من أجل حماية الوطن والعمل على استقراره، اليوم ننشر لحضراتكم عبر التقرير التالي من المقال نتائج المقبولين في جهاز مكافحة الأرهاب 1445-2024.

نتائج المقبولين في جهاز مكافحة الأرهاب 1445-2024

يمكن للمتقدم أن يحصل على النتائج فور الاعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة من خلال زيارة الموقع الرسمي جهاز مكافحة المخدرات وفقاً لما صرحت به وزارة الداخلية العراقية وأمن الدولة تيسيراً للأمور على المتقدمين وتوفير الوقت والمجهود وكل ما عليكم اتباع ما يلي:

أولاً الضغط على هذا الرابط مكتب مكافحة الإرهاب العراقية. ثم الضغط على نتائج القبول. إضافة البيانات المطلوبة. الضغط على استعلام.

شروط قبول المتقدمين في جهاز مكافحة المخدرات