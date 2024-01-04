اللينك الرسمي|.. رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور 1445 الفصل الدراسي الأول وخطوات الحصول عليها

في الفترة الأخيرة، اتجهت المملكة العربية السعودية نحو تحويل العديد من الخدمات للشكل الإلكتروني، مواكبةً لعصر السرعة والتكنولوجيا، ومع اقتراب انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول، يشعر الطلاب بالقلق حيال النتائج، لذا، نسعى لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور الإلكتروني بدون الحاجة للتنقل إلى المدرسة، يُذكر أن الوزارة قد فرت للطلاب هذه الخدمة السهلة بعد أدائهم للاختبارات في نوفمبر 2023، وفيما يلي كيفية استخدام هذا النظام بسهولة.

رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور 1445 الفصل الدراسي الأول

أتاحت المملكة العربية السعودية نظام “نور” للطلاب، مما يُمكِنهم من الاستعلام عن النتائج بكفاءة وتوفيراً للوقت والجهد، ويمكنكم استخراج النتائج بدقة عبر اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الإلكتروني لنظام نور عبر [الرابط هنا].

2. تسجيل الدخول إلى الموقع.

3. الانتقال إلى قائمة الخدمات وفتح أيقونة النتائج.

4. إدخال الاسم الأول في الخانة المخصصة.

5. تحديد الفصل الدراسي والمرحلة الدراسية.

6. النقر على زر البحث لعرض النتائج الخاصة بك.

خدمات تقدمها منصة نور التعليمية

تُقَدِّم منصة نور مجموعة واسعة من الخدمات لمستفيديها، وفيما يلي أبرزها:

1. تُسهِّل منصة نور التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور، مما يُمَكِّن الأهل من متابعة تقدُّم أبنائهم بكل يسر.

2. تُوفِر منصة نور نتائج موثوقة، مما يُمكِن المستخدمين من الاطلاع على تقديراتهم بكل ثقة.

3. تُتاح عبر منصة نور تقارير الحضور والغياب، مما يمكنكم من متابعة حضور أو غياب الطلاب بسهولة.