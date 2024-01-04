“رسمياً” لاعب ايبك فري هدايا 2024 لعبة efootball احصل علي فري كوينز بمناسبة العام الجديد بالخطوات

لعبة اي فوتبول، تعد واحدة من اشهر الألعاب الإلكترونية علي الهواتف الذكية التي اثبتت في الفترة الأخيرة قيمتها، حيث أصدرت طفرات بسبب الهدايا المبهرة والعروض الثمينة، والآن في رأس السنة التي حظت علي إقبال العديد من المستخدمين وارتفاع تقييم اللعبة علي منصة جوجل بلاي وذلك بسبب الهدايا المجانية المبهرة التي قدمتها الشركة بمناسبة العام الجديد، وفي التحديثات الأخيرة صرحت شركة كونامي ببعض الرسائل المهمة التي يجب علي اللاعبين استغلالها، من أحداث هامة في يومي الاثنين والخميس من بداية العام الجديد 2024.

اخر تحديثات يوم الإثنين والخميس واستلام كوينز مجانية 2024

رسائل كونامي، كانت رسائل كونامي في الآونة الأخيرة مختلفة تماماً حيث صرحت أنه في يوم الخميس القادم سوف تكون اللعبة مختلفة بصورة كبيرة، كما جاء موعد الصيانة في الساعة 2 بتوقيت جرينيتش، ويتم الانتهاء من أعمال صيانة الخميس الساعة 3ونصف بتوقيت جرينيتش، أي أن توقيت الصيانة هو ساعة ونصف فقط في جميع الدول العربية مما سوف يجعل اللاعبون لا يشعرون بمدة الصيانة والعودة لبدء مغامرة جديدة سوف تطلقها شركة كونامي.

والجدير بالذكر أن كل يوم اثنين من أيام الأسبوع تقوم الشركة بإصدار العديد من البكجات والأحداث المبهرة وهذا يكون بدون إغلاق اللعبة للصيانة، فنظراً لانتظار اللعبة ساعة ونص من التخطيط هذا دليل علي قوة الحدث ونزول كونامي بمفاجئات مبهرة بمناسبة عام 2024، ولمعرفة المفاجاءه تابعوا معنا لنهاية المقالة.

حدث الفتحة المجانية Free open بعد التحديث

تم إعادة تجديد اقوي وافضل أحداث شركة كونامي وهو حدث الفتحة المجانية التي تتيح لك فتح صندوق وكسب هدايا مجانية، والجدير بالذكر أن الخميس القادم بعد التحديث فور فتح اللعبة سوف يحصل جميع اللاعبين علي عدد من الكوينزات الذي بدورة سوف يساعد في تطوير أساطير كرة القدم الخاصة بك.

عروض بكجات العام الجديد 2024

صرحت شركة كونامي أن البكجات التي سوف يتم إطلاقها في الخميس القادم سوف تكون اقوي البكجات علي مدار تاريخ اللعبة، وأن في الفترة القادمة بعد انتهاء هذه البكجات، لن تطلق الا بكجات خاصة بالمدربين والملابس والأشياء الفرعية الأخري، معبرة في خطابها عن تطوير الحدث واهميه استغلاله بأكبر صورة ممكنة.

عروض بكدج عقود الترشيح الجديد

يعد واحد من اهم بكجات اللعبة الذي دائماً ما تسعي شركة كونامي لتطويره، حيث يعد من اهم أطراف بيانات اللعبة لذلك يحظي دائماً بتطورات مستمرة، وسيأتي في هذا البكج لاعبون أساطير من فئه الايبك وغيرهم مثل اللاعب Griezmann و Declan Rice و Toni Kross الشهير.

والجدير بالذكر أن شركة كونامي أصدرت أن حالات اللعيبة حسب تفوقها الواقعي من A الي E سوف تظل كما هي عليه في الخميس القادم، وذلك حتي يتم الانتهاء من أعمال الصيانة وقد تكون هذه المعلومة سيف حاد من الناحيتين فيمكنك الاستفادة منها ويمكنك تجنبها قدر المستطاع.

استلام لاعب فري ايبك مجانا 2024

وفي الآونة الأخيرة أصدرت شركة كونامي العديد من المفاجئات المبهرة ومن المتوقع في هذا التحديث بصورة كبيرة استلام اللاعب نوير ايبك بوستر مجاناً، حيث رأت الشركة بعض الاعتراضات من المستخدمين القدامي، فأرادت تعويضهم ببعض الهدايا المبهرة، ومن فترة كبيرة تم استلام الحارث اوتشوا Guillermo Ochoa المجاني كهدية مبهرة من الشركة فمن المتوقع تكرار الحدث واستلام نوير كهدية للاعبين بمناسبة دخول السنة الجديد 2024.

كوينز مجانية efootball بمناسبة حدث الخميس 2024

تعتبر الكوينز هي العملة الافتراضية للعبة، حيث تدور تطوريات اللعبة علي هذه العملة الشهيرة، ومع بداية العام الجديد في ايفنت الاثنين والخميس قررت شركة كونامي إعطاء بعض العملات المجانية free coins لمستخدمي اللعبة المعروفين، وعروض وهدايا مبهرة بالإضافة إلي أنه من المتوقع فتح بكج مجاني يوم الخميس القادم، وقد ثبت طريقة الحصول علي كوينز مجاني عن طريق بعض الخطوات:-