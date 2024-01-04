لولو اتسرقت.. تردد قناة وناسة أطفال بعد التحديث 2024 نايل سات

تقدم قناة وناسة العديد من الأفلام الكرتونية المختلفة، فضلاً عن الأغاني والأناشيد الدينية التي يعشقها شريحة كبيرة من الأطفال، إضافة إلى أن القناة تُساهم بشكل كبير في تعزيز المشاهدين، كما يمكن استقبال قناة وناسة على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، لتكون جودة الصورة والدقة عالية بشكل كبير، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالقناة وكيفية استقبال الترددات بكل سهولة.

تردد قناة وناسة النايل سات

من السهل إمكانية القيام بإستقبال قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات، وماهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال والكرتون، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.

بينما التردد الخاص بقناة وناسة هو 11470.

معدل استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

كذلك معدل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

إضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة فهو 5/6.

تردد قناة وناسة الجديد على العرب سات

وأصبح من السهل القيام بإستقبال قناة وناسة بعد التحديث على العرب سات، وفقًا لما يلي:-