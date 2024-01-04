مسلسل طائر الرفراف الحلقة 53 الموسم الثانى مدبلجة على شاهد VIP سيران تخرج عن صمتها وتفضح كاظم وعائلة فريد مفاجآت غير متوقعة

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 53 الموسم الثانى، يترقب ملايين المتابعين انطلاق عرض الحلقة 53 من طائر الرفراف التي تفجر أحداث وتفاصيل جديدة قوية للغاية، حيث تخرج سيران عن صمتها وتفضح العائلتين وتعدهم بأنها لن تتنازل عن حقها مجدداً وسوف تأخذ حقها منهم جميعاً، ولن تتراجع عن موقفهم، ترقبوا معنا الفقرات التالية من المقال وسوف نستعرض لكم أحداث وتفاصيل مسلسل طائر الرفراف الحلقة 53 الموسم الثانى تابعوا معنا.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 53 الموسم الثانى

أحياناً كثيرة تجبرنا الحياة على فعل بعض الأشياء لكن مع الوقت نجد أنها غلطة كبيرة لابد من تصحيحها وهذا ما يحدث مع سيران، تدور قصة مسلسل طائر الرفراف حول فريد الشاب المتمرد الذي يعشق النساء ويخلق علاقات نسائية كثيرة مع النساء وكان يعيش حياته في الولايات المتحدة، وبعد مرور سنوات عاد فريد إلى تركيا بأمر من جده الذي يختار له فتاة لكي يتزوجها ويكون لديه حفيد.

كان فريد يرفض الزواج تماماً بهذه الطريقة وخاصةً أن الفتاة التي اختارها لا يعرفها أبداً ومن جه أخرى كانت سيران ترفض الزواج لكن والدها شخص صعب للغاية فرض عليها هذا الزواج وكان يعاملها بقسوة واضطرت على الموافقة لكن وجدت بعد ذلك مشاكل كثيرة مع عائلة فريد وكانت تتحمل كل شئ خوفاً من والدها، مع مرور الوقت تعلق فيد بسيران وبدأت بينهم قصة حب قوية، وبعد محاولات الانفصال بينهم إلا أن فريد وسيران كانوا يتخطون كل الظروف حتى ظهر بيلين وكشفت عن حملها من فريد من هنا قررت سيران أن تفضح أمرهم وتغادر المنزل وتطلب الطلاق.

مواعيد عرض مسلسل طائر الرفراف 2 والقنوات الناقلة

يعرض المسلسل التركي المعروف طائر الرفراف يوم الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة ستار تي في التركية ويعرض يوم السبت على شاشة قناة MBC 4 الساعة 5 مساءً كما يذاع المسلسل على قناة MBC العراق كما يمكنكم مشاهدة جميع حلقات المسلسل على منصة شاهد VIP مدبلج باللغة العربية، كما يتم عرض المسلسل باللغة العربية على موقع قصة عشق السبت من كل اسبوع.