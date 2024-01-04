الحق ذاكر الوقت بيضيع منك .. موعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1445

كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تحديد موعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لعام 1445، وذلك بناءً على التفاعل الكبير من قِبَل الآلاف من الطلاب في المملكة، حيث تم نقل هذه المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً منصة اكس موقع تبادل التغريدات، يأتي هذا بعد أن تمت الإشارة إلى أن أول اجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني كانت في السابع عشر من ديسمبر الماضي، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، مما يجعل الفترة القادمة تحمل التوقعات بتحديد مواعيد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

موعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

أكدت وزارة التعليم، من خلال حسابها الرسمي على منصة اكس موقع تبادل التغريدات الصغير على وسائل التواصل الاجتماعي، أن اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية ستشمل جميع المدارس التي تعتمد نظام الدراسة على ثلاثة فصول، ستبدأ هذه الإجازة بعد انتهاء دوام يوم غد الخميس، الموافق الرابع من يناير المقبل، ومن المتوقع أن تستمر لمدة تسعة أيام، بعد انقضاء فترة الإجازة، سيعاود الطلاب استئناف الدراسة في باقي أجزاء الفصل الدراسي الثاني.

اجازة الفصل الدراسي الثاني

أكدت وزارة التعليم أن هناك إجازة إضافية بعد عودة الطلاب من إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني في جميع مدارس المملكة العربية السعودية، ستبدأ هذه الإجازة في 28 يناير القادم لعام 2024، مع التأكيد على بدء إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني في 22 فبراير 2024، تم تحديد توقيت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بناءً على إجازة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، بدأ الفصل الدراسي الثاني في 26 نوفمبر الماضي في جميع مدارس المملكة.