رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب بالعراق 2024 icts.gov.iq

يعتبر جهاز حماية الدولة والشرطة العراقية من الجهات الأكثر أهمية والتي يطمح العديد من الشباب في الانضمام إليها ويزداد البحث الآن بشكل كبير عن طرق الاستعلام عن قوائم المُقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق لعامي 2023 و2024 حيث يواصل الآلاف من المتقدمين الشباب البحث عن الخطوات اللازمة للاستعلام من خلال منصة “أور” التابعة لوزارة الداخلية العراقية ويعتبر جهاز مكافحة الارهاب في العراق قوة أمنية تهدف بشكل أساسي للتصدي للإرهاب والتطرف في العراق ولقد قدم العديد من الشباب بالفعل طلبات للانضمام إلى هذا الجهاز.

اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب بالعراق

تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية العراقية عن نتائج القبول في جهاز مكافحة الإرهاب لعامي 2024 و2023 تضمنت الإعلان مجموعة من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين للجهاز، بالإضافة إلى توفير رابط خاص للاستعلام عن كيفية الوصول إلى قائمة المقبولين والتأكد من احترافية التسجيل في جهاز مكافحة الإرهاب وتشمل شروط الوظيفة أن يكون المتقدم عراقي الجنسية وأن يكون في الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا وأن يكون لائقًا طبيًا وبدنيًا وألا تكون لديه أي قضايا جنائية أو مخالفات أخلاقية. سيتم عرض تفاصيل الاستعلام في الفقرة التالية.

الاستعلام عن اسماء المقبولين

تم إتاحة رابط إلكتروني من قبل وزارة الداخلية العراقية للسماح للمتقدمين بالاستعلام عن قائمة المقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب لعامي 2023 و2024. للقيام بذلك، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول عبر منصة بوابة “أور” الإلكترونية

قم بإدخال رقم هاتفك الشخصي وكلمة المرور للوصول إلى المنصة.

بعد ذلك، قم بإدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بك.

اضغط على زر الاستعلام.

سيتمكن المتقدمون من الحصول على معلومات حول قبولهم في جهاز مكافحة الإرهاب من خلال هذه الخطوات.