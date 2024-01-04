رابط نظام نور للنتائج 1445…. وخطوات الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني

رابط نظام نور للنتائج 1445، يظل نظام نور من أكثر المواقع الالكترونية بحثاً على شبكة الإنترنت لما فيه من خدمات تعليمية سواء للطلاب أو المعلمين، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط نظام نور للنتائج 1445، والخاص بالإستعلام عن نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني….

رابط نظام نور للنتائج 1445

حيث يمكن للطلاب الإطلاع على نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال الدخول على رابط نظام نور للنتائج 1445، دون الحاجة إلى الخروج من المنزل والتعرض للتكدس والإزدحام ، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط نظام نور 1445 .

ثم اضغط على كلمة “تسجيل الدخول”.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك .

ثم اضغط على عرض النتيجة.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب في جميع المواد بالدرجات .

يمكن طباعة النتيجة لحين الإطلاع عليها في أي وقت آخر.

خطوات تغيير كلمة السر في نظام نور

حيث يعاني عدد كبير من أولياء الأمور بسبب تغيير كلمة السر في نظام نور 1445 .

ادخل على رابط نظام نور 1445 .

ثم اضغط على تغيير كلمة السر.

بعد ذلك ادخل كلمة المرور الجديدة .

ادخل البريد الالكتروني ثم اضغط على ارسال.

يمكنك الآن الدخول بـ استخدام كلمة المرور الجديدة.

كما يمكنكم أيضاً الاتصال بالدعم الفني الخاص بنظام نور على رقم 19996 او من خلال زيارة الصفحة الرسميةو لنظام نور على الإنترنت، وارسال الشكوى وسوف يتم فريق عمل الموقع بالتواصل معكم وإنهاء المشكلة التي تواجه الزائر على الفور.