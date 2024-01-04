PDF.. قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة يناير 2024 عبر منصة spa.gov.iq مظلتي

قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة يناير 2024، أخيراً بدء العد التنازلي على اطلاق الدفعة السابعة من الوجبة التاسعة للعام 2023 التي تم تأجيلها نظراً لظروف الانتخابات الفترة الماضية، البحث عن الدفعة السابعة من أهم المواضيع التي يتناولها البعض الآونة الأخيرة وهذا يعود لظروف المواطنين في ظل الغلاء، تابعوا معنا الفقرات التالية من المقال وسوف ننشر لكم موعد رفع قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة يناير 2024 والشروط المطلوبة للاستحقاق.

قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة يناير 2024

وفقاً للإحصائيات التي أجرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و هيئة الحماية الاجتماعية أن وسائل الدعم والاستفادة لسنة 2023 كانت كبيرة للغاية ووصل عدد المستفيدين من منظومة الدعم عموم المحافظات رجال ونساء 46768 ألف أسرة، وحسب تصريحات أحمد الأسدى في نهاية ديسمبر الماضي 2023 أن الدفعة السابعة يتم التجهيز إليها وفقاً لمعايير الاستحقاق وسوف يتم حصر أكبر عدد من المستفيدين للحصول على الدعم وقريباً تطلق الوزارة قوائم المشمولين ويتم رفع نسخة إلكترونية ونسخة اخر كمن الكشوفات بجميع المكاتب التابعة للتضامن الاجتماعي لمن يصعب عليه الدخول على الإنترنت، وأن إعلان الكشوفات يكون الفترة القادمة قبل منتصف يناير الجاري 2024 فلا داعي للقلق وعليك الانتظار، ويمكنكم الاطلاع على الكشوفات من خلال الضغط على هذا الرابط منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية.

شروط الاستحقاق من دعم الرعاية الدفعة السابعة العراق

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عدة ضوابط وشروط لمن يحصل على مستحقات دعم الرعاية الدفعة السابعة ويكون من الأشخاص الذي يحالفهم الحظ للاستفادة ضمن الفئات الأولى