تابع الآن قناة طيور بيبي على التردد الجديد 2024 وأفضل ما تقدمه من برامج

قناة طيور بيبي الجديد من اكثر الترددات التي يبحث عنها منذ بداية عام 2024، وذلك لما تقدمه القناة من برامج تعليمية وترفيهية للأطفال، وتحرص على تقديم ما يساعد الأطفال في التنمية الإيجابية للفكر والسلوك، لذلك من خلال مقالنا نتعرف على ما تقدمه القناة من برامج ترفيهية وتعليمية وأناشيد للأطفال، كما سنذكر تردد القناة الجديد على اكثر من قمر صناعي، وطريقة ضبط القناة على الريسيفر.

البرامج التي تقدمها قناة طيور بيبي عام 2024

تحرص القناة على تقديم برامج ترفيهية وثقافية وتعليمية ودينية للأطفال، حيث تقدم القناة كل قسم مجموعة من البرامج، والت منها ما يلي:

برامج تعليمية: مثل برنامَج “ألوان”، وبرنامج “أقرأ وتعلم”، وبرنامج “الأرقام”.

برامج دينية: مثل برنامَج “أناشيد دينية”، وبرنامج “حكايات الأنبياء”، وبرنامج “أخلاق المسلم”.

برامج ثقافية: مثل برنامَج “أنا وعائلتي”، وبرنامج “الحيوانات”، وبرنامج “الطبيعة”.

برامج ترفيهية: مثل برنامَج “ماما جابت بيبي”، وبرنامج “سندباد”، وبرنامج “عصومي ووليد”.

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

يمكنك مشاهدة قناة طيور بيبي بترددها الجديد على القمر الصناعي العرب سات، والنايل سات، وذلك بإضافة الترددات الآتية إلى جهاز الاستقبال الخاص بك:

تردد قناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي: نايل سات ما يلي:

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي: عرب سات ما يلي:

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

يمكنك متابع القناة بإضافة هذه الترددات الى جهاز الريسيفر لديك ومشاهدة القناة بأقوى تردد.