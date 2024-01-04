رسمياً| أسعار البنزين في الإمارات لشهر يناير 2024 UAE Oil prices for January |التسعيرة الجديدة للوقود في الإمارات

أعلنت لجنة تحديد أسعار المشتقات النفطية في الإمارات عن أسعار الوقود لشهر يناير 2024، ووفقاً للبيان الذي تلقته المنصة المتخصصة في الطاقة، ستبدأ هذه الأسعار في العمل اعتبارًا من الأول من يناير، وتتضمن هذه الأسعار تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وتستمر حتى نهاية شهر يناير.

أسعار الوقود في الإمارات لشهر يناير 2024

ويأتي إعلان أسعار الوقود بعد اجتماع وزارة الطاقة في الإمارات، حيث تمت مناقشة المتوسط العالمي لأسعار النفط خلال الشهر الماضي، إضافة إلى عوامل أخرى مثل تكلفة التشغيل لشركات التوزيع ومقدار الربح المحقق.

يجري تحديد أسعار الوقود بشكل شهري، ويتم تعديلها بناءً على مراجعة ودراسة دورية، ضمن جهود الدولة للحفاظ على استقرار أسعار الوقود وموازنتها مع أسعار النفط العالمية ومتطلبات دخل المواطنين والمقيمين.

تسعير الوقود في الإمارات

تشهد أسعار الوقود في الإمارات لشهر يناير 2024 مجدداً انخفاضاً في أسعار الوقود، متزامنة مع انخفاض أولي لأسعار النفط على مستوى العالم والذي يعتبر الأول منذ ثلاث سنوات.

يتم التعديل الأخير على أسعار البنزين في دولة الإمارات بالتزامن مع جهود مجموعة دول أوبك+ للحفاظ على توازن الأسواق النفطية، وذلك يتم من خلال تخفيض العرض عبر تقليص طوعي لإنتاج البترول تقوده المملكة العربية السعودية، وأيضًا عبر تقليل كميات النفط المُصدرة من روسيا.

أسعار البنزين والديزل في الإمارات لشهر يناير 2024

أقرت اللجنة المختصة خفض أسعار البنزين والديزل بمقدر يتراوح بين 13 و14 فلسًا في البنزين و19 فلسًا في الديزل لكل لتر، وذلك مقارنة‎ بشهر ديسمبر 2023.

فيما يلي جدول يوضح أسعار البنزين والديزل في الإمارات لشهر يناير 2024 (لتر)، وتشمل ضريبة القيمة المضافة:

نوع الوقود ديسمبر 2023 (درهم) يناير 2024 (درهم) بنزين 98 ممتاز 2.96 2.82 بنزين 95 خصوصي 2.85 2.71 بنزين 91 إي بلس 2.77 2. الديزل (درهم) 3.19 3.00

تهدف هذه الزيادة في أسعار الوقود إلى ضمان استقرار أسعار المشتقات النفطية وتعزيز الاتزان بين أسعار النفط العالمية وقدرة المواطنين والمقيمين على تحمل تكاليف الوقود.

ويجب على السائقين والمستهلكين أن يأخذوا في الاعتبار هذه الأسعار الجديدة أثناء تخطيطهم لاحتياجاتهم من الوقود خلال شهر يناير 2024.