رابط تقديم اعتراض على نتائج الرخصة المهنية 1445….وخطوات الاستعلام

رابط تقديم اعتراض على نتائج الرخصة المهنية 1445، يهتم عدد كبير من المعلمين والمعلمات بـ استخراج الرخصة المهنية والتي تثبت المهارات التي يملكها المعلم والتي تؤهله للإلتحاق بوظيفة في وزارة التعليم ، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط تقديم اعتراض على نتائج الرخصة المهنية 1445، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…..

رابط تقديم اعتراض على نتائج الرخصة المهنية 1445

حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تخصيص رابط تقديم اعتراض على نتائج الرخصة المهنية 1445، والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لموقع الرخصة المهنية “قياس“.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة .

بعد ذلك اضغط على أيقونة “خدمة الأفراد”.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “دعم المختبرين قياس”.

يجب ادخال الهوية الوطنية .

بعد ذلك اضغط على زر “الدخول”.

سوف تصلك رسالة على الهاتف المسجل بها كود التحقق.

ادخل كود التحقق في الخانة الموجودة أمامك.

ثم ادخل البيانات المطلوبة.

قم برفع صورة من نتيجة الإختبار.

ثم ادخل طلب الاعتراض في خانة الوصف.

في النهاية اضغط على أيقونة “حفظ البيانات”.

رابط الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية موقع النفاذ الوطني الموحد

حيث يمكن أيضاً للمعلمين الإستعلام على نتائج الرخصة المهنية من خلال موقع النفاذ الوطني الموحد وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: