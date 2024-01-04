“مفيش سفر تاني ليكم” فئات ممنوعة من السفر خارج مصر إلا بعد القيام بهذا الأمر !!

بدء تطبيق قواعد حظر السفر لأقل من 18 عامًا دون تصريح مسبق… أعلنت شركة مصر للطيران أنه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، ستبدأ في تطبيق قواعد جديدة تحظر سفر القصر (أقل من 18 عامًا) خارج مصر دون توفر تصريح مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

حظر السفر لأقل من 18 عامًا دون تصريح مسبق

أكدت شركة مصر للطيران أنه بداية من يناير 2024 يحظر سفر القصر دون 18 عام بدون حصولهم على تصريح مسبق من إدارة الجهات المختصة، وجاء هذا الإعلان على الموقع الرسمي للشركة، حيث أكدت أن التوجيهات التي وردت للشركة تفرض هذا الحظر على جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من بداية العام الجديد.

بدء تطبيق قواعد حظر السفر لأقل من 18 عامًا دون تصريح مسبق

وأوضحت الشركة أنه من ضمن القواعد الجديدة، يجب أن يصاحب القاصر الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة شخصًا بالغًا يحمل وثيقة تثبت سنه، وفي حالة سفر القاصر بمفرده يجب عليه الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

تم اعتماد هذه القواعد استنادًا إلى قوانين الهجرة المعمول بها للقصر، وتهدف إلى ضمان سلامتهم وحمايتهم أثناء السفر.

ويأتي هذا التدبير كجزء من جهود الحكومة المصرية للحد من حوادث تسفير القصر دون مراقبة وموافقة ذويهم، وذلك تفاديًا لأي مخاطر تهدد سلامتهم وحقوقهم.

يجدر بالذكر أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على سفر العديد من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، حيث لن يُسمح لهم بالسفر خارج مصر إلا بوجود أحد الوالدين أو وصي قانوني.

تهدف هذه الخطوة الحكومية إلى حماية القاصرين وضمان سلامتهم خلال رحلاتهم، فضلاً عن توفير سبل التأكد من السفر القانوني لهم واحترام حقوقهم.

وبناءً على هذا الإعلان، فإنه يتعين على الجميع الالتزام بتلك القواعد الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، والتأكد من تصريح السفر اللازم لأي قاصر يود السفر خارج مصر.