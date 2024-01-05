ألف ميلون مبروك للناجحين..  نتائج شفوي مباراة التعليم 2023/2024  في جميع الأكاديميات

تقدم وزارة التربية الوطنية المغربية، بالتعاون مع الأكاديميات الجهوية، نتائج اختبار الشفوي لمسابقة التعليم، يأتي هذا بعد نجاح المرشحين في المرحلة الأولى من الاختبار الكتابي، حيث تم تحديد موعد ومكان الاختبار الشفوي في نهاية ديسمبر الماضي، من المتوقع أن تُعلن النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023-2024 الليلة أو غدًا على أقصى تقدير، ستشمل النتائج النهائية لمسابقة التعليم بالتعاقد في جهة الرباط سلا القنيطرة، الدار البيضاء سطات، جهة فاس مكناس، مراكش أسفي، درعة تافيلالت، بني ملال خنيفرة، جهة سوس ماسة، جهة الشرق، وكافة الجهات والأكاديميات.

نتائج مباراة التعليم 2023- 2024

في سياق مسابقة التعليم دورة 2023-2024، قامت وزارة التربية الوطنية بتحديد بوابة التوظيف التي يتقدم عبرها الراغبون في المشاركة، وتشمل هذه المسابقة الأساتذة في التعليم الابتدائي والثانوي، إضافة إلى مختصين في الاقتصاد والإدارة والتربية والاجتماع، تم استقبال طلبات المشاركة في الفترة من 24 نوفمبر إلى 8 ديسمبر الماضي، وتم بعد ذلك تحديد قوائم الانتقاء الأولي للدخول في الاختبار الكتابي، في 21 ديسمبر الماضي، أعلنت الأكاديميات الجهوية نتائج الاختبارات الكتابية وقوائم الناجحين في مباراة التعليم، وسيتقدم الناجحون إلى مرحلة الاختبار الشفوي، الذي من المقرر الإعلان عنه في الثالث من يناير.

نتائج الشفوي مباراة التعليم 2023/2024

من المتوقع أن تُعلن كل أكاديمية جهوية عن قوائم الناجحين في الاختبار الشفوي، وذلك قبل بدء عملية التسجيل في الرابع من يناير، وتم تحديد تاريخ الالتحاق بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين في الثامن من يناير 2024.

النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2023- 2024

جدول نتائج الامتحانات الشفوية ولوائح الناجحين في مسابقة التعليم حسب الجهات كما يلي: