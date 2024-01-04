خلص اللي وراك وجهز نفسك .. متى إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 للقطاعين العام والخاص وموظفي البنوك في مصر ؟

أعلن وزير العمل في جمهورية مصر العربية، حسن شحاتة، موعد إجازة عيد الميلاد المجيد للعام 2024، وتترقب مختلف الفئات العاملة، بما في ذلك الموظفون في القطاعات الحكومية، والمعلمين، والطلاب في المدارس، هذه الفترة للاستمتاع بالراحة، شحاتة أكد أن الإجازة ستكون مدفوعة الأجر لجميع الموظفين وفقًا للتشريعات المعمول بها.

إجازة عيد الميلاد المجيد

أعلنت وزارة العمل المصرية أن إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2024 ستكون يوم الأحد المقبل، الموافق 7 يناير، وأشار وزير العمل حسن شحاتة إلى أن هذه الإجازة الرسمية ستكون مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص في مصر، يأتي هذا الإعلان في سياق الاحتفالات بالمناسبة القبطية، حيث يُظهر الاحتفال من خلال المشاركة في نشر البوستات والصور التهنئة، وتحضير العديد من المخبوزات الخاصة بالعيد.

هل 7 يناير إجازة رسمية

أوضح وزير العمل المصري مجموعة من النقاط المتعلقة بإجازة عيد الميلاد المجيد، حيث تُعتبر يوم 7 يناير إجازة رسمية في مصر، وتكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والمدارس، يشمل الحق في الإجازة القطاعين العام والخاص والمدارس، وإذا كان العمل بالقطاع الخاص يمنع حصول العامل على الإجازة، فيتم تعويضه بأجر مثلي لهذا اليوم، وفي إطار التهنئة، قدم وزير العمل تمنياته بعيد الميلاد وأعياد الكريسماس للأقباط في مصر.

إجازة البنوك في عيد الميلاد

أصدر البنك المركزي في جمهورية مصر العربية قرارًا مهمًا بخصوص إجازة عيد الميلاد المجيد، أعلن المركزي أن إجازة البنوك بمناسبة الميلاد تحدث في السابع من يناير في كل عام، وبناءً على ذلك، فإن الإجازة في عام 2024 ستكون في الأحد المقبل، وأكد المركزي أن هذه الإجازة تعتبر الأولى للبنوك في هذا العام، ومن المقرر استئناف العمل يوم الاثنين الثامن من يناير بعد الإجازة.