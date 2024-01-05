موعد وكيفية استيفاء ملف ترقي المعلمين إلكترونيا في هذا الموعد .. اوعي يفوتك

أعلنت منطقة القليوبية الأزهرية عن إمكانية تقديم ملفات الترقي إلكترونياً للمعلمين ولجان التقييم في المناطق الأزهرية، وذلك للعام الدراسي 2023-2024، وفي السطور المقبله سوف نرصد لحضراتكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الخبر حيث جاء على النحو التالي.

موعد التقدم للملف الإلكتروني

أكد الدكتور سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف في القليوبية، أن بدء التسجيل سيكون اعتبارًا من يوم الاثنين 8 يناير الجاري وحتى يوم الخميس 29 فبراير المقبل، وأشار رئيس الإدارة المركزية للأزهر في القليوبية إلى أن المعلم يتحمل مسؤولية كاملة في استيفاء بنود استمارة إنجاز المعلم إلكترونيًا، ويمكن القيام بذلك عبر الدخول إلى صفحته الشخصية على موقع بيانات كادر المعلم الإلكتروني.،وبعد الانتهاء والمراجعة، يتعين عليه النقر على أيقونة “حفظ وتسجيل”.

حيث أكد رئيس المنطقة أن المعلم يتحمل جميع التبعات في حال عدم الالتزام، وهو مسؤول أيضاً عن متابعة تنفيذ التقييمات بشكل إلكتروني، حيث يمكن للمعلم متابعة حركة تقييمات ملف ترقيته بشكل دوري عبر صفحته الإلكترونية.

موعد تدريب الترقي بأزهر القليوبية

أفاد “خضر” بأن إشعار التدريب سيتم إرساله عبر رسالة إلى موقع التدريب، وذلك في بداية شهر يناير 2024، مع تحديد مكانه ووقته عبر رقم الهاتف الخاص بكل معلم، أثناء الزيارة، ألمح الدكتور حسين عطا، الذي يشغل مهام عميد كلية التربية، إلى مناقشة آليات تنفيذ فعاليات المبادرة والمراحل القادمة، تم التركيز أيضًا على وضع خطط لتحسين برامجها، بهدف تخريج كوادر متميزة، قادرة على التكيف مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، يشمل ذلك تطوير تخصصات متعددة لتتوافق مع المعايير الدولية. يُشار إلى مشاركة 15 كلية من كليات التربية على مستوى الجمهورية في هذه المبادرة، بهدف تحسين جودة تعليم المعلمين في الجامعات المصرية.