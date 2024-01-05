مرتبات الأحلام وصلت .. التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتعيين 243 موظفاً بمصلحة الخبراء بوزارة العدل .. قدم الآن

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة مصلحة الخبراء في وزارة العدل لتعيين 243 شخصًا في وظائف معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، لمعرفة باقي الوظائف المطلوبة تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز الذي يرصد لكم كافة التفاصيل علي مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

وظائف التنظيم والإدارة 2024

مطلوب معاون خبير هندسي تخصص (مدني أو عمارة).

معاون خبير هندسي تخصص (هندسة بحرية).

معاون خبير هندسي تخصص (ميكانيكا).

معاون خبير هندسي تخصص (كهرباء).

معاون خبير هندسي تخصص (حاسبات ومعلومات) بالدرجة الثالثة.

وفقًا للشروط المحددة في القانون رقم 96 لسنة 1952 الخاص بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

شروط التقديم على الوظائف

يرجى للراغبين في التقديم للمسابقة زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 18 إلى 31 يناير الحالي، وتتضمن شروط التقديم للوظيفة: