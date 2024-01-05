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مرتبات الأحلام وصلت .. التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتعيين 243 موظفاً بمصلحة الخبراء بوزارة العدل .. قدم الآن
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة مصلحة الخبراء في وزارة العدل لتعيين 243 شخصًا في وظائف معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، لمعرفة باقي الوظائف المطلوبة تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز الذي يرصد لكم كافة التفاصيل علي مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.
وظائف التنظيم والإدارة 2024
- مطلوب معاون خبير هندسي تخصص (مدني أو عمارة).
- معاون خبير هندسي تخصص (هندسة بحرية).
- معاون خبير هندسي تخصص (ميكانيكا).
- معاون خبير هندسي تخصص (كهرباء).
- معاون خبير هندسي تخصص (حاسبات ومعلومات) بالدرجة الثالثة.
- وفقًا للشروط المحددة في القانون رقم 96 لسنة 1952 الخاص بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
شروط التقديم على الوظائف
يرجى للراغبين في التقديم للمسابقة زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 18 إلى 31 يناير الحالي، وتتضمن شروط التقديم للوظيفة:
- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً مصري الجنسية.
- ينبغي أن يكون لديه سجل سيرة ذاتية محمود وسمعة حسنة.
- لا يجوز له أن يكون قد صدر بحقه حكم بعقوبة جنائية أو عقوبة حرمان من الحرية في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم رده إليه اعتبارًا.
- يجب أن لا يكون قد تم فصله من الخدمة بحكم نهائي أو قرار تأديبي، مالم يكن قد مرت على أربع سنوات على الأقل.
- يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
- يجب أن يكون التقدير العام للمتقدم على الأقل (جيد).
- يجب على المتقدم لوظائف معاون خبير هندسي أن يكون حاصلًا على مؤهل هندسي عالي في أحد التخصصات المطلوبة.
- يجب أن يكون المتقدم لوظيفة معاون خبير حسابي حاصلًا على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة.
- يجب أن يكون المتقدم لوظيفة معاون خبير زراعي حاصلًا على بكالوريوس زراعة.
- يتعين على المتقدم اجتياز الامتحانات والتدريبات وفقًا للقواعد المحددة في هذا السياق.
- يجب على المتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات والتدريبات أداء فحص طبي وتحليل للمخدرات.
- يجب على المتقدم تقديم إقرار بالموافقة على العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقًا لما يقتضيه مصلحة العمل.
- يتعين على المتقدمين دفع مبلغ قدره 26 جنيهًا (فقط) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.