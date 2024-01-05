مش هتاخد إجازة لو أنت مهم.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الميلاد الأحد المقبل

في عطلة عيد الميلاد القادمة، سيتمتع موظفو القطاعين الحكومي والخاص بإجازة مدفوعة الأجر، حيث تشمل هذه الإجازة الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، فضلاً عن شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حيث تأتي هذه الإجازة تنفيذاً لأحكام القانون الذي يمنح الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص فرصة الاستمتاع بإجازات مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية، وفقًا لإعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مبدولي، وتأكيد وزير العمل الدكتور حسن شحاته، سيكون الأحد المقبل يوماً رسمياً للاحتفال بعيد الميلاد.

قانون العمل الجديد 2024

ينص قانون العمل رقم 12 لعام 2003 على الظروف التي تستثني الموظف من حقه في إجازته الرسمية، حيث قد يُطلب منه الحضور للعمل حتى في أيام الإجازات الرسمية مثل أيام الأعياد وغيرها، وتشدد المادة 52 على حق الموظف في الاستمتاع بإجازته الكاملة مع الحصول على أجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، والتي يتم تحديدها بقرار من الحكومة، وذلك بحد أقصى لا يتجاوز ثلاثة عشر يومًا في السنة، منحت التشريعات حق الصاحب لتوظيف العاملين في أيام الإجازات إذا استدعت ظروف العمل ذلك، مع تقديم مكافأة مالية تعادل أجر اليوم ومضاعفته تعويضًا عن تلك الفترة.

الغير حاصلين على إجازة

تبرز أهمية بعض المهن على الصعيدين المجتمعي والوظيفي، حيث يتعين على العاملين في هذه المجالات التضحية بإجازاتهم الرسمية في الأعياد والمناسبات إذا كانت الحاجة قائمة، مع تعويضهم بأجور مضاعفة وفقًا للتشريعات، يشمل ذلك.