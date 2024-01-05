قنبلة مميزات والكاميرا ملهاش حل .. شاومي تعلن عن إطلاق هاتفها الجديد Redmi Note 12 Pro .. بتاع الغلابة وصل

تمكنت هواتف شاومي من تحقيق نجاح كبير في السوق المصري والعالمي، حيث قدمت هواتف ذكية تتمتع بمواصفات عالية وأسعار تنافسية، يتمثل إحدى أبرز هذه الهواتف في هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro، الذي أُطلقته الشركة في نوفمبر 2022، سنستعرض في هذا المقال مواصفاته ومميزاته وعيوبه بشكل شامل.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro

المواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro الشاشة 6.67 بوصة، بدقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز المعالج ثماني النواة Dimensity 1080 تكنولوجيا 6 نانو الكاميرا خلفية ثلاثية 50+8+2 م. ب.، وأمامية 16 م. ب. الذاكرة 128 أو 256 جيجا بايت مع 6 أو 8 جيجا رام البطارية 5000 مللي أمبير نظام التشغيل أندرويد 12

مميزات هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro

شاشة فائقة الحجم، تتميز بتقنية OLED رائعة، ومعدل تحديث عالي، وتأتي محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5.

كاميرا خلفية قوية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري وإمكانية تسجيل فيديو بدقة 4K.

معالج قوي وسريع بتقنية 6 نانومتر، متوافق مع شبكات الجيل الخامس.

ذاكرة عشوائية وداخلية فائقة السرعة بتقنية UFS 2.2.

بطارية ذات سعة هائلة وشحن فائق السرعة بقوة 67 واط. تصميم جمالي وقوي، مقاوم للماء والغبار بمعيار IP53.

دعم كامل لميزات الاتصال مع NFC و IR Blaster، بالإضافة إلى منفذ سماعات الصوت بقطر 3.5 ملم.

عيوب هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro

توجد في هذا الهاتف بعد العيوب التي سوف نوضحها كالاتي: