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قنبلة مميزات والكاميرا ملهاش حل .. شاومي تعلن عن إطلاق هاتفها الجديد Redmi Note 12 Pro .. بتاع الغلابة وصل
تمكنت هواتف شاومي من تحقيق نجاح كبير في السوق المصري والعالمي، حيث قدمت هواتف ذكية تتمتع بمواصفات عالية وأسعار تنافسية، يتمثل إحدى أبرز هذه الهواتف في هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro، الذي أُطلقته الشركة في نوفمبر 2022، سنستعرض في هذا المقال مواصفاته ومميزاته وعيوبه بشكل شامل.
مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro
|المواصفات
|هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro
|الشاشة
|6.67 بوصة، بدقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز
|المعالج
|ثماني النواة Dimensity 1080 تكنولوجيا 6 نانو
|الكاميرا
|خلفية ثلاثية 50+8+2 م. ب.، وأمامية 16 م. ب.
|الذاكرة
|128 أو 256 جيجا بايت مع 6 أو 8 جيجا رام
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|نظام التشغيل
|أندرويد 12
مميزات هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro
- شاشة فائقة الحجم، تتميز بتقنية OLED رائعة، ومعدل تحديث عالي، وتأتي محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5.
- كاميرا خلفية قوية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري وإمكانية تسجيل فيديو بدقة 4K.
- معالج قوي وسريع بتقنية 6 نانومتر، متوافق مع شبكات الجيل الخامس.
- ذاكرة عشوائية وداخلية فائقة السرعة بتقنية UFS 2.2.
- بطارية ذات سعة هائلة وشحن فائق السرعة بقوة 67 واط. تصميم جمالي وقوي، مقاوم للماء والغبار بمعيار IP53.
- دعم كامل لميزات الاتصال مع NFC و IR Blaster، بالإضافة إلى منفذ سماعات الصوت بقطر 3.5 ملم.
عيوب هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro
توجد في هذا الهاتف بعد العيوب التي سوف نوضحها كالاتي:
- غير قادر على تثبيت بطاقة ذاكرة إضافية.
- وغير مجهز لخاصية الشحن اللاسلكي أو العكسي.
- يفتقر إلى ميزة الراديو، خلو من مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة.
- عدم وجود مستشعر لقياس معدل ضربات القلب أو نسبة الأكسجين في الدم.