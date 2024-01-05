ضارب في العالي وبتوع العملة طايرين من الفرحه ..  أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر

شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل التجار والمستثمرين الذين يسعون لفهم تطورات أسعار العملات في السوق السوداء في مصر، يظهر هذا التقرير تفاصيل الارتفاعات الأخيرة في أسعار بعض العملات ويوفر نظرة شاملة للمهتمين.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر

بناءً على التحقيقات المتكررة حول تحولات أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر، يظهر الوضع الحالي للعديد من العملات كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي يُسجل حوالي 52.66 جنيه للبيع و 52.92 جنيه للشراء. سعر اليورو يتراوح حوالي 58.09 جنيه للبيع و 58.59 جنيه للشراء. سعر الريال السعودي يُحصل على تقدير حوالي 14.04 جنيه للبيع و 14.24 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتي يسجل تقريبًا 14.34 جنيه للبيع و 14.54 جنيه للشراء. سعر الريال القطري يتم تقديره بحوالي 14.47 جنيه للبيع و 14.67 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتي يُسجل حوالي 171.44 جنيه للبيع و 176.44 جنيه للشراء. سعر الدينار الأردني يتراوح حوالي 74.24 جنيه للبيع و 75.74 جنيه للشراء. سعر الريال العماني يُقدّر بحوالي 136.83 جنيه للبيع و 141.83 جنيه للشراء.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

نقدم لكم الآن تحديثًا حول أسعار العملات مقابل الجنيه المصري داخل البنك المصري اليوم، وجاءت كالتالي: