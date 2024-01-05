أنجزها بنفسك وأنت في بيتك .. سعر استمارة بطاقة الرقم القومي 2024.. الخطوات الجديدة لاستخراجها في دقائق

استخراج بطاقة الرقم القومي لعام 2024 أصبحت أسهل وأكثر يسرًا من أي وقت مضى، يمكن الحصول على البطاقة بشكل فوري بمجرد تقديم طلب الاستمارة الخاصة بالخدمة VIP، مما يسهل على المستفيدين الحصول على وثيقتهم بشكل فعّال وسريع، تضمن هذا التقرير متابعة تحديثات الأسعار لاستمارات بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى توضيح الخطوات والشروط اللازمة لاستخراجها بأسرع وقت ممكن.

طرق لإستخراج بطاقة الرقم القومي في مصر

يمكن الحصول على استمارة الرقم القومي من خلال ثلاث وسائل مختلفة:

الحصول على الاستمارة مباشرة من مكاتب السجل المدني.

الاستفادة من ماكينات السجل المدني الذكية للحصول على الاستمارة بطريقة فورية.

الاستخراج من خلال استخدام البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، مما يوفر سهولة الوصول للمستفيدين.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024

تقدم الاستمارة VIP تجربة مميزة بتوفير أسرع عملية استخراج أو تجديد للبطاقة، حيث يمكن استلام البطاقة في غضون ساعتين فقط من تسليم الطلب، يمكن طلب الاستمارة VIP من أي قسم شرطة أو مكتب سجل مدني بتكلفة 305 جنيهات مصرية، بالإضافة إلى ذلك، هناك خيارات أخرى لاستمارات بطاقة الرقم القومي، بما في ذلك:

استمارة مستعجلة بتكلفة 175 جنيهًا مصريًا، حيث يمكن استلام البطاقة خلال 24 ساعة

استمارة عاجلة بتكلفة 125 جنيهًا مصريًا، مع استلام البطاقة في غضون 3 أيام.

استمارة عادية بتكلفة 50 جنيهًا مصريًا، ويمكن استلام البطاقة خلال 15 يومًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

لاستخراج بطاقة الرقم القومي لعام 2024، يلزم تقديم الوثائق التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة تجديد البطاقة). صورة من شهادة الميلاد (في حالة استخراج البطاقة لأول مرة). صورة من مستند إثبات محل الإقامة. صورة من مستند إثبات المهنة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي لعام 2024