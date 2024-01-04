دايس ومش همه راكب الصاروخ وطاير للسما| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 4-يناير 2024| شوف الأخضر بكام دلوقتي

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم .. بكم الدولار اليوم، الدولار مقابل الجنيه المصري، تساؤلات لا يمر يوماً على الشارع المصري إلا وأن تم تداولها بين المواطنين، ولذا يعتبر سعر الدولار في السوق السوداء موضوعًا شائكًا ومهمًا يثير اهتمام الكثيرين، حيث يؤثر على الاقتصاد المحلي وحياة الناس بشكل مباشر، ومن المهم أن نلاحظ أن سعر الدولار في السوق السوداء يختلف من يوم إلى آخر، حيث يتأثر بعوامل متعددة مثل العرض والطلب.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

يجدر بالذكر أن سعر الدولار في السوق السوداء قد تراجع من أعلى مستوى وصل إليه في نهاية ديسمبر الماضي عند مستوى 55 جنيهًا، حيث وصل إلى 51 جنيهًا.

ومع ذلك، يتوقع متعاملو السوق أن يستعيد الدولار زخمه ويرتفع مرة أخرى في المستقبل القريب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم : 52.50 جنيهاً شراء.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم: 55 جنيهاً بيع

سعر الدولار في مصر البنوك 4 يناير 2024 البنوك المصرية بيع شراء البنك المركزي المصري 30.93 جنيه 30.84 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء في مصر

تراجع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء في مصر بنسبة 0.19٪ (0.5 جنيه) خلال الأسبوع الماضي، لكنه عاد وارتفع مجدداً ليصل إلى مستوى 53 جنيهًا هذا الأسبوع، أشاروا متعاملون في السوق إلى أن السوق تراهن حالياً على ارتفاع جديد في سعر الدولار في السوق السوداء، وذلك نظرًا لارتباطه بسعر الذهب الذي يقدر حاليًا بأكثر من 55 جنيهًا.

من الجدير بالذكر أن سعر غرام الذهب عيار 21 قد انخفض إلى 3175 جنيهًا في مصر مقابل أعلى مستوى له الأسبوع الماضي البالغ 3300 جنيهًا، ظهور هذا الارتفاع في سعر الدولار في السوق السوداء يأتي في ظل المخاوف المتزايدة من انتشار موجة جديدة من التضخم بعد رفع الحكومة المصرية أسعار الخدمات، بما في ذلك الكهرباء، وتذاكر المترو وقطارات السكك الحديدية، وفواتير الإنترنت وكذلك فواتير المحمول.