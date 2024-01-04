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خطوات ورابط التسجيل في إعانة السكن الريفي 2024 …. وماهي الشروط اللازمة للتسجيل
إعانة السكن الريفي 2024
إعانة السكن الريفي 2024، تسعى الحكومة الجزائرية على تقديم يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر الجزائرية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط التسجيل في إعانة السكن الريفي 2024 والتي تقدمه وزارة السكن والتشغيل والضمان بالجزائر، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية….
رابط التسجيل في إعانة السكن الريفي 2024
حيث أعلنت وزارة العمل الجزائرية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في اعانة السكن الريفي 2024، وهو عبارة عن إعانة مالية قدرها 500 ألف دينار ويتم صرفها على دفعتين الدفعة الأولى عند اكتمال بناء أساس المنزل، أما الدفعة الثانية يتم صرفها بعد اكتمال الأعمدة، واليكم خطوات التسجيل…..
- الدخول على الموقع الرسمي لمنحة السكن الريفي.
- ثم اختر خانة المعلومات وادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- ادخل رقم الضمان واضغط على خانة “أنا لست روبوت”.
- يجب ادخال البيانات في الاستمارة الموضحة أمامك.
- ثم اضغط على ارسال الطلب.
شروط التسجيل في دعم السكن الريفي الجزائري
وكان الصندوق الوطني بالجزائر قد أعلن عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على دعم السكن الريفي وهي:
- أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية ومقيم في الجزائر إقامة دائمة.
- وألا يكون المتقدم مستفيد من خدمات الصندوق الوطني من قبل.
- كما يجب ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات أو أملاك.
- أن يكون السكن المقدم ضمن برامج السكن الإجتماعي في الجزائر.
- كما يجب ألا يزيد دخل الأسرة عن 6 أضعاف الأجر الوطني.
- يتم رفض الطلبات المقدمة في حالة إن كان بناء أو مساحة المنزل سوف يتم استخدامها للتجارة أو غير السكن.