موعد صرف حساب المواطن شهر يناير 2024 الدفعة 74 وماهي شروط الصرف

موعد صرف حساب المواطن شهر يناير 2024، كشفت الصفحة الرسمية لحساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، عن الموعد الرسمي لصرف حساب المواطن الدفعة 74 والتي يترقبها عدد كبير من المواطنين في شتى أرجاء المملكة السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 74 ….

موعد صرف حساب المواطن شهر يناير 2024 الدفعة 74

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن موعد صرف حساب المواطن شهر يناير 2024 الدفعة 74 ، والتي من المقرر أن يتم صرفها يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024، وأكد مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها بشأن تبكير موعد صرف حساب المواطن الدفعة 74، وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتبكير الموعد في حال أنه وافق يوم عطلة رسمية أو إجازة في المملكة.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، عن أن المواطن يمكنه الإستعلام عن حساب المواطن وموعد صرف الدفعة 74 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن على الإنترنت.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

يجب ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم ادخل رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق المرئي.

بعد ذلك اضغط على استعلم عن الأهلية .

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل.

ماهي شروط صرف حساب المواطن 1445

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على حساب المواطن وهي: