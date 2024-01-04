رابط استعلام معاش تكافل وكرامة يناير 2024…. ومن الفئات المستحقة للزيادة الجديدة

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة يناير 2024، مازالت عمليات البحث تتزايد عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الإجتماعي وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة كبار السن والسيدات، وأشارت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الإجتماعي أن الوزارة قامت بالموافقة على الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024 ، والذي يمكنكم الإطلاع على كشوفات المقبولين من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت .

اختر برنامج تكافل وكرامة.

ثم ادخل الرقم القومي للمواطن المراد الإستعلام عنه .

ثم اضغط على استعلام.

سوف يظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش وقيمة الصرف.

في حالة رفض الطلب يرجى العودة لمكتب الشؤون لمراجعة سبب الرفض.

شروط الحصول على برنامج تكافل وكرامة 2024

وأكدت الدكتورة “نيفين القباج” عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج تكافل وكرامة والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المواطن المتقدم مصري الجنسية.

وأن يكون مقيم في مصر إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

وأن يكون المتقدم متزوج ولديه أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.

ألا يكون مؤمن عليه أو لديه رخصة قيادة مهنية.

وشددت وزارة التضامن الإجتماعي على عدم التعامل مع أي أشخاص مجهولة المصدر أو إعطائهم البيانات الشخصية، وأن التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة متاح فقط من داخل مكاتب الشؤون الإجتماعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن المواطن يجب عليه التوجه إلى مكتب الشؤون ومعه الأوراق والمستندات المطلوبة، وبعد تقديم الطلب يمكنه الإستعلام من خلال الخطوات التي ذكرناها سابقاً.