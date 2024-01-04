‘مبروك عليك مؤهلك العالي هيروقك‘… وظائف خالية بالجملة في شركات الكهرباء وظيفة العمر بمرتبات 14000 بلبل.. قدم يا مرزق

وظائف الكهرباء لقد قامت شركة الكهرباء في مصر بالإعلان عن وجود عدد من الوظائف الخالية، وذكرت الشروط الخاصة بكل وظيفة والتي ألزمت بها المتقدمين للعمل، وأكدت على توافر فرص عمل للاخصائيين والمهندس الكيميائي، فضلا عن وجود وظائف أخرى للفني، بالإضافة إلى أن الشركة قررت مد الفترة الخاصة بالتقديم على هذه الوظائف لمدة خمسة عشر يوما، وفي السطور التالية نقدم لكم أهم الشروط الخاصة بوظائف الكهرباء.

وظائف الكهرباء

لقد أكدت على أن الوظائف المتاحة في شركة الكهرباء متاحة لخريجي كلية الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات، وأيضا كلية العلوم، بالإضافة إلى إمكانية خريجي المدارس والمعاهد الفنية الصناعية. كما أن الوظائف الخالية للمهندس تتمثل في العمل في الصيانة والتشغيل والتحكم، وتنفيذ المشروعات الكهربائية، والأعمال المدنية المعامل، ولابد وأن يكون الشخص قادرا على استخدام برامج «MS Office»، والحصول على بكالوريوس الهندسة بتقدير عام جيد، وأن يكون مقيد بنقابة المهندسين، والحصول على عدة دورات تدريبية تؤهله للعمل .

شروط الوظائف الخالية

لكي يتم تعيين الأشخاص في شركة الكهرباء لابد من حصول المتقدم على معهد إعداد فنيين أو دبلوم فني صناعي لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات، فضلا عن ضرورة حصوله على تقدير جيد في المؤهل الدراسي الحاصلين عليه، وأن يكون قادر على التعامل مع الكمبيوتر والعمل عليه بالإضافة ا إجادة التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية، وأن يكون حاصل على دورات تدريبية متعددة في مجال العمل، كما أن مثل هذه الوظائف تتيح للأفراد الحصول على رواتب قيمة وتأمين صحي، ويمكنهم الحصول على إجازات رسمية واسبوعية.