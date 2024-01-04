هنُا: نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت |بالأسماء إحصائيات المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية أنه تم رفع نتائج الطلبة في دفعة الكويت 2024 على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي.

وصرح مصدر في الوزارة أنه تم رفع النتائج في 187 مدرسة للتعليم العام، وخمس مدارس للتعليم الديني، بالإضافة إلى 46 مدرسة لتعليم الكبار، وأشار المصدر إلى أنه تم الانتهاء من عملية رفع النتائج في تلك المدارس، وأنه تبقى فقط بعض الوقت حتى تتم إضافة النتائج على الموقع الإلكتروني.

نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت

للاطلاع على نتائج الطلاب في دفعة الكويت 2024، يجب على الطلاب القيام بالخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية ” أنقر هنا“ ابحث عن أيقونة نتائج الطلاب لجميع المراحل الدراسية باستثناء الصف الثاني عشر. حدد أيقونة نتائج صفوف النقل. انقر على خيار استعلام نتائج الطلاب باستخدام الرقم المدني. قم بإدخال الرقم التسلسلي الخاص بالطالب أو الطالبة.

وبعد إتمام هذه الخطوات، ستتمكن الطلاب والطالبات من الاطلاع على نتائجهم.

المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2024

تشارك عدد من المدارس الكويتية في نجاح الطلاب في النتائج العامة لعام 2024، حيث حققت تلك المدارس تفوقًا ملحوظًا. نود أن نشير إلى بعض هذه المدارس الجديرة بالذكر وأسمائها مدرجة في الجدول التالي:

مدرسة آسيا بنت مزاحم الابتدائية للبنات

مدرسة أحمد البطي بوطيبان الابتدائية للبنين

مدرسة أحمد ياسين الياسين الابتدائية للبنين

مدرسة أسماء بنت يزيد الأنصارية الابتدائية للبنات

مدرسة أميمة بنت خلف الابتدائية للبنات

مدرسة ابن الجوزي الابتدائية للبنين

مدرسة ابن رشد الابتدائية للبنين

مدرسة احمد محمد الحمضي الابتدائية للبنين

مدرسة ادريس جاسم الدريس الابتدائية للبنين

نحيط علمًا بالجميع أنه تم توفير هذه النتائج عبر بوابة وزارة التعليم الإلكترونية، حيث تم نشر قائمة المدارس والمناطق التعليمية على الموقع الإلكتروني الذي يتيح للجميع الاطلاع على هذه المعلومات.