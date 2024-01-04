“هتقبض بواكي“ 3968 وظيفة تعلن عنها وزارة العمل داخل 26 شركة في القطاع الخاص 2024

قامت وزارة العمل بالإعلان عن عدد كبير من الوظائف في مختلف المحافظات، والتي تناسب جميع المؤهلات الدراسية، وذلك تم عقب تعاقدها مع مجموعة متنوعة من شركات القطاع الخاص كما أنه من المقرر أن يكون الحد الأدنى للرواتب هو 3500 جنيه في مختلف الوظائف، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وظائف وزارة العمل 2024

وفقًا لما صرحت عنه وزارة العمل المصرية لإحدى المصادر الصحفية أنه تم التعاقد مع ما يقارب نحو 26 شركة قطاع خاص في 7 محافظات مختلفة، بناء على ذلك تم توفير حوالي 3968 وظيفة خالية، بالإضافة إلى أنه يوجد وظائف تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها وضحت أنه أن التقديم في تلك الوظائف سوف يبدأ في يناير 2024 والذي من المقرر أن يتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل، أو من خلال مديريات العمل الموجودة داخل المحافظات، بالإضافة إلى إمكانية التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل.

ما هي التخصصات التي تحتاجها وظائف وزارة العمل؟

الجدير بالذكر أن الوظائف التابعة لوزارة العمل يتم صدورها كل 15 يوم، وذلك يتم تحت إشراف هبه أحمد مدير عام التشغيل داخل الوزارة، تم الإعلان عن الدورية الجديدة بداية من يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 في محافظة القاهرة، الجيزة، بورسعيد، المنوفية، شمال سيناء، قنا، سوهاج، بالإضافة إلى أنهم أعلنوا أنهم بحاجة للوظائف التالية:

معلمين رياض أطفال.

جليسة أطفال.

مدراء فرع.

اطباء بيطريين.

أخصائي تمويل.

محاسبين.

مندوبين مبيعات.

مسئول موارد بشرية.

موظفين استقبال.

عمال خياطة.

مراقبين جودة.

عمال خدمات بترولية.

سائقين.

مهندسين كهرباء.

مشرف إنتاج.

افراد امن.

مهندسين ميكانيكا.

ووفقا للقانون رقم 10 لعام 2018 أن يجب تشغيل 5٪ من فرص العمل من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك ما صرح عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دمجهم في بيئة العمل.