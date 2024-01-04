“موقع الوجبة ال7” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 شهر يناير كشوف وزارة العمل الوجبة الجديدة

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 شهر يناير وكيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي في العراق هو السؤال الأكثر طرحًا على محركات البحث جوجل، حيث يسعى المواطنين العراقيين من التحقق والتأكد من تواجد أسمائهم ضمن من يستحقون الدعم المقدم من وزارة العمل والشئون الإجتماعية، ولذا فقد أضافت الوزارة رابط إلكتروني يمكنك من الاستعلام عن اسمك من خلال منصة إلكترونية، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على الضوابط اللازمة لاستحقاق الدعم من الحكومة، ونتعرف على الرابط الرسمي والخطوات اللازمة للاستعلام.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 شهر يناير

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بعد تقديم الأوراق اللازمة وإدخال البيانات للتقديم في دعم الرعاية الوجبة السابعة أو الدعم المادي بل وجميع انواع الدعم المقدم، ولقد أعلنت الوزارة أن الكشوفات الخاصة بأسماء المستفيدين سيتم الإعلان عنها في غضون أيام قليلة ويمكن لجميع المواطنين الاستعلام عنها من خلال المنصة الرسمية التابعة للوزارة، وسوف تظهر الكشوف بطريقة تدريجية وذلك بدءً من يوم 21 من ديسمبر 2023، وسوف يتم رفع الكشوفات على المنصة ابتداء من المحافظات الصغيرة ثم الكبيرة بالتدريج ويتم صرف الدعم للمواطن الأكثر إستحقاقًا، وأشارت الوزارة أنه لا يستحق الدعم إلا من استوفت فيه جميع الشروط، ولمعرفة الشروط عليك استكمال المقال وقراءة السطور القادمة.

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تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 تم توفير رابط رسمي للاستعلام أو إضافة أي بيانات، وذلك باتباع الخطوات الآتية: