كيفية ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 2024 الجديد على النايل سات لمتابعة جميع المباريات بجودة عالية

تردد قناة اون تايم سبورت 2024 من الترددات التي يبحث عنها الكثير، حيث تعد هذه القناة من أفضل القنوات الرياضية التي تتميز بعرض جميع مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم، ولهذا يقوم الكثير من عشاق ومحبي ومتابعي كرة القدم بالبحث عن تردد هذه القناه بشكل متزايد ومستمر عبر محركات البحث جوجل، و وستجد على شاشة هذه القناة أيضاً المُحللين والرياضيين بالإضافة إلى نجوم كرة القدم منهم سيف زاهر ومدحت شلبي، شيماء صابر، تامر صقر وإبراهيم عبد الجواد،احمد شوبير.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

تعرض القناة المباريات بجودة عالية وبدون إنقطاع كما تحرص على عرض المباريات وبرامج التحليل بث مباشر وحصري، ويمكنك ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 2024 طبقًا لهذا البيانات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة القناة: HD.

تردد أون تايم سبورت 2 الجديد 2024

ويمكن أيضاً ضبط الجهاز على أون تايم سبورت 2 الجديدة بجودة عالية لمتابعة المباريات المتنوعة بشكل مجاني من دون تسديد أي رسوم أو دفع اشتراكات، وذلك من خلال التردد الجديد وهو:

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي عرب سات.

تردد أون تايم سبورت 3 الجديد 2024

وهذه القناة أيضا تُبث عبر القمر الصناعي نايل سات بدقة صوت عالية جودة صورة ممتازة بدون توقف على مدار 24 ساعة من خلال التردد الجديد للقناة وهو:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

كيفية ضبط تردد اون سبورت على جهاز الاستقبال

يمكنك تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت 2024 من خلال اتباع هذه الخطوات: