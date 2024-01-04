تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.. موعد وخطوات مراجعة الاستمارة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد التسجيل في استمارة التقدم لإمتحانات الثانوية العامة، مشددة على جميع المديريات التعليمية والجهات المعنية بالإلتزام الكامل بالمواعيد المحددة وكتابة كافة التعليمات الخاصة بإجراءات التقدم للإمتحان، كما لن يتم قبول أي استمارات بعد المواعيد المحددة، إلا وفقًا لما تُشير إليه الجهات المختصة في الدولة.

موعد ملء استمارة تسجيل الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة تبدأ من يوم 14 من شهر يناير 2024، على أن يتم حفظ جميع البيانات بعد التسجيل والعمل على طباعتها بكامل مشتملاتها، موضحه بأن أخر موعد للتسجيل في الاستمارة الإلكترونية يوافق يوم الخميس 22 من شهر فبراير 2024، ويقوم الطلاب بتسليم الاستمارات الإلكترونية لجميع المدارس الخاضعين لها يوم الأحد الموافق 11 من شهر فبراير 2024، على أن يكون أخر موعد لتسليم الاستمارات يوم 29 فبراير 2024.

مراجعة استمارة الثانوية العامة الإلكترونية

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الطالب يقوم بتسليم الإستمارة إلى المدرسة أو المديرية التابع لها، وذلك بعد طباعتها، ثم يتم العمل على مراجعة الإستمارة بعد تسليم أصل شهادة الميلاد، وكذلك صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب المتقدم، مع إرفاق 3 نسخ حديث خلفية بيضاء، كما يجب وأن تكون الصور مطابقة للصورة المتواجدة في الإستمارة الإلكترونية، مع كتابة الإسم الخاص بالطالب في أسفل الصورة، وكذلك خلفها.