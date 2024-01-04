لو محوش 50 ألف جنيه في بيتك هتاخد 15000 جنيه عليهم.. أعرف التفاصيل الكاملة

قام بنكي مصر والأهلي بطرح شهادات جديدة بعد تثبيت سعر الفائدة من المركزي المصري، حتى أن قيمة الشهادة الجديدة بلغت نحو 17% سنويًا و23% شهريًا، على أن يُراعي بأن بأن عائد الـ 27% يتم صرفه بشكل سنوي، بينما الشهادة ذات العائد الـ 23% يتم صرف قيمة الشهادة شهريًا، حتى مدة الشهادتين يتم طرحمهم لعام واحد فقط، ويتم بعدها عودة الشهادات إلى مكانت عليها مسبقًا.

طرح شهادات جديدة في البنوك اليوم

وفي حساب قيمة الشهادة ذات العائد 27%، فأنه في حالة شراء شهادة بقيمة 50 ألف جنيه، فإن العائد السنوي يصل قيمته تقريبًا إلى 15 ألف جنيه، ويتم صرفه دفعة واحدة، وفقًا لما تُحدده البنوك مع جميع عملائها المتعامل معهم، مع مراعاة بأن الشهادة ذات عائد الـ 23% يتم الحصول عليها شهريًا، بما تعد فرصة مناسبة لجميع المواطنين الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم، عبر شراءهم لهذه الشهادات بداخل البنوك.

صرف استحقاقات شهادة الـ 25% اليوم

وأكد البنك الأهلي، بأن أول أيام العمل بالشهادات الجديدة يكون بداية من غدًا الجمعة الموافق 5 من شهر يناير 2024، ويتم بدء العمل فيها مع أول أيام عمل للبنوك، فضلاً عن البنوك المصرية تقوم بصرف قيمة استحقاق الشهادة ذات عائد الـ 25% ليتم إيداعها في جميع حسابات العملاء البنكية، وبعدها يقوم بنك الأهلي بصرف العائد يوم 18 يناير 2024، ويتم الحصول عليها من جميع العملاء الذين قاموا بشراء الشهادات.