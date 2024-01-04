شهادة بنك مصر الجديدة 2024 بعائد 27% ولمدة عام ….. تعرف على التفاصيل

شهادة بنك مصر الجديدة 2024 بعائد 27%، صرح “هشام عكاشة” الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البتم الأهلي ان ان البنك الأهلي سوف يطرح شهادتي ادخار لمدة عام بعائد شهري 23.5% وعائد سنوي 27% يتم صرفه في نهاية المدة أي بعد عام تحديداً.

شهادة بنك مصر الجديدة 2024

ومن المقرر أن يبدأ طرح الشهادات صباح الغد الموافق الجمعة 5 يناير 2024 حتى الموافق الخميس الموافق 1 فبراير 2024، وصرف قيمة شهادة 25% و 22.5% بالبنك الأهلي وبنك مصر، وذلك بعد الإنتهاء من فترة العمل بها ومن المقرر أن يكون استحقاقها بداية من الغد الجمعة ، جدير بالذكر فقد بلغت حصيلة طرح الشهادات العام الماضي حوالي ما يقرب من 460 مليار جنيه.

حيث أعلن بنك مصر و البنك الأهلي عن اصدار شهادات ادخار بداية من يوم 4 يناير 2023 ولمدة عام وبعائد سنوى 25% يصرف في نهاية العام، وبعائد شهري بنسبة 22.6% سنوياً وتم استمرار طرح هذه الشهادات حتى 31 يناير 2023.

ويسعى البنك الأهلي وبنك مصر دائماً على طرح شهادات ادخار بأعلى الفوائد، وتم طرح الشهادة الأأولى لمدة 3 سنوات بسعر 19% وتم صرف العائد شهرياً والشهادة الثانية شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول عام، و18% للعامن الثاني و16% للعام الثالث ويتم صرف العائد شهرياً.

شهادة بنك القاهرة

كما أعلن بنك القاهرة عن طرح شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بفائدة 19% سنوياً على أن يبدأ الحد الأدنى للشراء مليون جنيه.

شهادة البنك التجاري الدولي CIB

كما طرح البنك التجاري الدولي CIB الشهادة الثلاثية Premium للعائد الثابتن بسعر فائدة 18% سنوياً على أن يتم صرف العائد شهرياً، وتبدأ الشهادة بحد أدنى للبيع بمليون جنيه ثم مضاعفات الألف.