أعلى عائد سنوي.. شهادة الادخار بعائد 27% من بنك مصر والبنك الأهلي لسنة 2024

شهادة الادخار بعائد 27% من بنك مصر، يبحث الكثير من المصريين عن حقيقة الأخبار المتداولة الآن على موقع التواصل الاجتماعي وجوجل حول طرح شهادة إدخال جديدة بعائد مرتفع يصل حتى 27%، حيث تم الإعلان عن هذا الخبر من قبل البنك الأهلي وبنك مصر وهذا ما يجعل الكثير من الأشخاص يقومن بشرائح شهادات الإدخار من أجل الاستثمار وخاصةً كل شئ أصبح في تصاعد كبير.

يعتبر بنك مصر والبنك الأهلي من أهم البنوك المصري التي يتعامل معها ملايين المصريين ويثقون فيها بشكل كبير ولهذا السبب تم اتخاذ قرارات جديدة تسعد الكثير من الناس، مما أعلن بنك مصر أن العائد يتم صرفه بشكل سنوي و حالة الرغبة في الحصول على العائد بشكل شهري تكون النسبة 23% فقط، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على المزيد من التفاصيل حول شهادة الادخار بعائد 27% من بنك مصر.

شهادة الادخار بعائد 27% من بنك مصر

أعلن الدكتور محمد الأتربي رئيس بنك مصر عن إصدار شهادات إدخال جديدة بعائد 27%، كما أكد سيادته أن هذه الشهادة يتم طرحها بشكل رسمي تحت مسمى شهادة إدخال طلعت حرب، كما تكون نسبة العائد الشهرية 23%، وأوضح أحمد الأتربي أن الشهادة يمكن الحصول عليها وشرائها بشكل إلكتروني عبر الإنترنت أو من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM وهذا ضمن التسهيلات الذي يقدمها بنك مصر للمواطنين.

موعد طرح وشراء شهادات الإدخال الجديدة 2024

وفقاً لتصريحات أحمد الأتربي رئيس بنك مصر أن الشهادات يتم طرحها بدايةً من صباح الغد الجمعة الموافق 5 من يناير الجاري 2024، ويمكن للراغبين بدأ عملية الشراء عبر الموقع الرسمي بنك مصر عبر الانترنت أو من خلال زيارة أقرب البنوك إليك، وللعلم أن أحمد الأتربي أكد بأن شهادات الإدخال المعلن عنها تبدأ من فئة 1000 جنيه فيما فوق، وسوف يتم تفعيل الشهادة في مواعيد العمل الرسمية للبنوك وحسب التصريحات أن الشهادة يبدأ التفعيل الرسمي لها يوم الإثنين الموافق 8 من يناير 2024 نظراً بأن الأحد عطلة رسمية لجميع البنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.