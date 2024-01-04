“هتاخدها وانت واقف” كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي في دقائق؟.. إليك التفاصيل

يبحث الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربيه عن كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي في دقائق؟، من الطبيعي أن يتم استخراج بطاقة الرقم القومي بعدها بفترة حيث يقوم المواطن بتقديم كافة المستندات الشخصية الخاصه به ومن ثم الانتظار حتى يتم استخراجها بشكل تام ومن ثم يذهب إلى السجل مرة أخرى لكي يحصل عليها وقد يستغرق هذا من يوم وحتى أسبوع، وللتسهيل على المواطنين في استخراج بطاقة الرقم القومي في بضع دقائق توجد استماره “vip” يستطيع المواطن شرائها وسيحصل على بطاقته في ظرف ساعتين فقط لتفاصيل أكثر عن تلك الاستمارة تابعوا معي هذا المقال.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي في دقائق؟

تعتبر استماره vip هي الاستماره الاسرع في استخراج بطاقه الرقم القومي وتجديدها حيث يتم تسليم المواطن بطاقته خلال ساعتين فقط ويمكن لجميع المواطنين طلب الحصول على تلك الاستماره من اي مكتب سجل مدني او قسم شرطه وسعرها حوالي 305 جنيه فقط، اما عن باقي استمارات بطاقه الرقم القومي فتوجد استمارة مستعجلة سعرها 175 جنيه ويحصل المواطن على بطاقته بعد مرور 24 ساعة فقط، وهناك استمارة عاجلة سعرها 125 جنيه ويحصل المواطن على بطاقته بعد 3 أيام فقط، وهناك استمارة عادية سعرها حوالي 50 جنيه ويحصل المواطن عليها في أسبوع.

ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي؟

توجد بعض الأوراق اللازمة لكي يستطيع المواطن استخراج بطاقة الرقم القومي الخاص به، وهي:-