خطوة بخطوة.. رابط تسجيل الدخول نظام نور 1445 الموقع الرسمي وخطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب 2024
يتساءل العديد من طلاب المملكة العربية السعودية عن كيفية دخول نظام نور لنتائج الطلاب، ورابط تسجيل الدخول نظام نور لاستخراج النتائج، حيث يعد نظام نور واحد من أهم الأنظمة الإلكترونية التعليمية التي قدمتها وزارة التعليم السعودية لطلاب المملكة وأولياء أمورهم من أجل الاطلاع من خلاله على النتائج الخاصة بهم بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى لذلك من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم رابط تسجيل الدخول نظام نور 1445 وخطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب 2024.
رابط تسجيل الدخول نظام نور نتائج الطلاب
يتساءل عدد كبير من طلاب المملكة العربية السعودية عن الرابط الإلكتروني الخاص بنظام نور الذي أتاحته وزارة التعليم السعودية والذي قامت الوزارة أتاحته من أجل توفير كل من الوقت والجهد على الطلاب وتسهيل معرفتهم النتيجة الخاصة بهم دون الحاجة للذهاب إلى المقر الدراسي، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج بكل سهولة من خلال هذا الرابط الرسمي.
خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور
يستطيع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية وأولياء أمورهم دخول نظام نور لنتائج الطلاب بكل سهولة وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:
- اولا يدخل الطالب أو ولي امرة على الموقع الرسمي الخاص بنظام نور.
- يقوم الطالب أو ولي أمره بتسجيل الدخول على الموقع من خلال كتابة كل من اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ينقر الطالب على خانة نتائج الطلاب.
- يتم اختيار الطالب الذي يرغب في الاستعلام عن النتيجة الخاصة به عبر المنصة.
- يقوم الطالب اختيار الفصل الدراسي الأول.
- يدخل الطالب كل البيانات المطلوبة منه بصورة صحيحة في الأماكن المخصصة لذلك.
- يضغط الطالب على خانة الاستعلام الظاهرة في نهاية الشاشة.
- بعد إتمام الخطوات السابقة يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب في حالة اعتمادها.