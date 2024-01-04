Pdf لينك تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة اسماء المشمولين عبر موقع مظلتي وزارة العمل

لينك اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة يتم الذهاب إليه عبر موقع وزاره العمل الرسمي، حيث أنه مع اقتراب بداية العام الجديد بدأ العديد من الأشخاص البحث عنهم، حيث صرحت الوزارة أن خلال هذه الوجبة فإن عدد الأشخاص المستحقين لهذا الدعم من السيدات والرجال قد بلغ 70 ألف، وذلك بعدما انطبقت عليهم الشروط المعلنة من قبل الوزارة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

لينك اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة يمكن الاستعلام عنهم من خلال المنصة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عبر اتباع الآتي..

يتم الدخول على موقع منصة مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

النقر على زر “اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يناير 2024”.

تدوين رقم البطاقة في المكان المحدد.

تحديد المحافظة والدفعة.

إدخال الرمز المرئي الذي يكون مكون من 5 أرقام.

انقر على رز “البحث”.

سوف تظهر لك كشوفات بالعديد من الأسماء المستحقين في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت مجموعة من الشروط والضوابط التي ينبغي أن تتوفر لدى اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وهي..

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

تكون إقامته دائمة داخل الأراضي العراقية.