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Pdf لينك تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة اسماء المشمولين عبر موقع مظلتي وزارة العمل
لينك اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة يتم الذهاب إليه عبر موقع وزاره العمل الرسمي، حيث أنه مع اقتراب بداية العام الجديد بدأ العديد من الأشخاص البحث عنهم، حيث صرحت الوزارة أن خلال هذه الوجبة فإن عدد الأشخاص المستحقين لهذا الدعم من السيدات والرجال قد بلغ 70 ألف، وذلك بعدما انطبقت عليهم الشروط المعلنة من قبل الوزارة.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
لينك اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة يمكن الاستعلام عنهم من خلال المنصة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عبر اتباع الآتي..
- يتم الدخول على موقع منصة مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- النقر على زر “اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يناير 2024”.
- تدوين رقم البطاقة في المكان المحدد.
- تحديد المحافظة والدفعة.
- إدخال الرمز المرئي الذي يكون مكون من 5 أرقام.
- انقر على رز “البحث”.
- سوف تظهر لك كشوفات بالعديد من الأسماء المستحقين في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية.
اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت مجموعة من الشروط والضوابط التي ينبغي أن تتوفر لدى اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وهي..
- يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- تكون إقامته دائمة داخل الأراضي العراقية.
- وفي حالة كان المتقدم من الرجال يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18سنة، وألا يتجاوز عمر المتقدم عن 60 عام.
- وبخصوص السيدات يلزم ألا يقل عمرهم عن 15 عام، ولا يتخطى عن 55 سنة.
- عدم امتلاك الأسرة المتقدمة أي عائل أساسي.
- من الأشخاص أصحاب الإعاقات أو لديه مشكلة صحية.
- ألا يكون عدد أفراد الأسرة أقل من أربع أشخاص.
- عدم امتلاك الشخص المتقدم أي ممتلكات شخصية.
- كل هذه الشروط في حالة توفرها لديك تستطيع التقديم على الرعاية الاجتماعية فبالتالي تستطيع أن تضمن أن يكون اسمك من ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.