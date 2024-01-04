بشرى للمواطنين.. إطلاق خدمة عتبات للمشمولين في الرعاية الاجتماعية بإشراف من وزارة العمل العراقية جميع المحافظات 2024
أطلقت وزارة العمل العراقية خدمة عتبات للمشمولين في الرعاية الاجتماعية، ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من أهم برامج الدعم الموجودة داخل العراق والذي يعمل على تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين والتي من بينها خدمة عتبات التي أطلقتها الحكومة العراقية الفترة السابقة والتي تتيح للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية إمكانية السفر للأماكن المقدسة الموجودة داخل البلاد، من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم خدمة عتبات للمشمولين في الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى توضيح الأماكن التي يمكن زيارتها.
خدمة عتبات للمشمولين في الرعاية الاجتماعية
قامت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بإطلاق خدمة عتبات من أجل التسهيل على المواطنين المشمولين في الرعاية الاجتماعية زيارة الأماكن الدينية والأماكن المقدسة الموجودة داخل دولة العراق، وتتيح هذه الخدمة توفير للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية رحلات مجانية بمرافق واحد فقط وتشتمل هذه الرحلات على وجبات وإقامة فندقية مجانية بالإضافة إلى رحلات مجانية من مقر الوزارة ذهابا وعودة.
وأوضحت هيئة الحماية الاجتماعية أن المرحلة الأولى لهذه الرحلات التي تقدمها خدمة عتبات سوف تكون للمشمولين في الرعاية الاجتماعية بمدينة بغداد ومن المقرر أن يتم تعميم هذه الخدمة في المستقبل على كافة مدن دولة العراق.
الأماكن التي يمكن زيارتها من خلال خدمة عتبات
وفرت خدمة عتبات لمواطني دولة العراق زيارة العديد من الأماكن العراقية والتي من ابرزها ما يلي:
- مرقد الإمام موسى بن جعفر الكاظم في مدينة بغداد والذي يضم ضريح الإمام موسى بن جعفر الكاظم الذي بعتبر الإمام السابع عند الشيعة.
- العتبة الحسينية والتي تقع في مدينة كربلاء والتي يوجد بها قبر الحسين حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
- مرقد الإمام علي بن موسى الرضا في مدينة سامراء والذي يضم ضريح الإمام علي بن موسى الرضا الذي يعد الإمام الثامن عند الشيعة.