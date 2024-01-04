شهادة الادخار بعائد 27% من بنك مصر، في خطوة مميزة تعزز من مكانة بنك مصر في السوق المصرفية قرر البنك إعادة إطلاق شهادته الادخارية الحديثة طلعت حرب والتي تعد فرصة استثمارية فريدة بعائد استثنائي يصل إلى 27% سنويًا شهادة طلعت حرب تعتبر شهادة ادخار لمدة سنة حيث يتمتع المستثمر بعائد ثابت لا يتغير طوال فترة الاستثمار تبلغ نسبة العائد السنوي المذهلة 27% ويمكن صرف هذا العائد بنهاية مدة الاستثمار أو حتى شهريًا بنسبة عائد تبلغ 23.5%.

شروط شهادة طلعت حرب بنك مصر

تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه وما فوق وهي متاحة للأفراد الطبيعيين بما في ذلك القصر سواء كانوا مصريين أم أجانب يحتسب وقت الاستثمار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

موعد شراء شهادة طلعت حرب

تبدأ عملية شراء الشهادات بداية من يوم الجمعة 5 يناير 2024 عبر منصات الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مثل BM Online يتم تفعيل الشهادة في اليوم العمل التالي يمكن أيضًا الحصول على الشهادات من أي فرع من فروع البنك حيث يتجاوز عددها 800 فرع ووحدة مصرفية موزعة عبر البلاد.

مميزات شهادة طلعت حرب

يتيح بنك مصر الاقتراض بضمان شهادة طلعت حرب مع إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية ذات ضمان مماثل يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقًا للشروط والأحكام المنظمة.

يركز بنك مصر دائمًا على تحقيق رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم ويسعى بجدية لتطوير وتحسين باستمرار محفظته الاستثمارية لتلبية تطلعات المستثمرين تجسد هذه الجهود من خلال إطلاق شهادة طلعت حرب التي تمثل فرصة استثمارية قوية ومحفزة للاستثمار الذكي.