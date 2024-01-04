جددها حالاً.. رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 الوكالة الوطنية للتشغيل توضح الرابط والشروط المطلوبة.. “anem.dz”

وفرت الوكالة الوطنية للتشغيل في جمهورية الجزائر للمواطنين الجزائريين المقيمين في الدولة والذين يعانون من البطالة رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر كل ستة أشهر وذلك من أجل مساعدتهم على أعباء الحياة وتوفير حياة كريمة لهم لهذا يتساءل العديد من المواطنين عن هذا الرابط وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير بالإضافة إلى توضيح الشروط المطلوبة للحصول على المنحة.

رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر

يستطيع مواطني دولة الجزائر الذين يعانون من البطالة تجديد منحة البطالة لمدة ستة أشهر وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يدخل المواطن في البداية على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر.

التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر. يضغط المواطن على خيار الصفحة الرئيسية لمنحة البطالة.

يقوم المواطن إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في كل من اسم المستخدم ورقم التعريف ورقم التسجيل منه بشكل صحيح في الأماكن المحددة لذلك.

يضغط المواطن على خيار تسجيل الدخول وذلك بعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة.

سوف ينتقل المواطن إلى الصفحة الرئيسية.

يتم النقر على خيار تجديد.

سوف تظهر للمواطن كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل التجديد.

يقوم المواطن إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

يضغط المواطن بعد ذلك على خيار تجديد منحة البطالة.

في النهاية تقوم الجهات الجزائرية المسؤولة تجديد منحة البطالة للمواطن.

شروط الحصول على منحة البطالة

يوجد مجموعة من الشروط التي لابد أن تتوافر في الأفراد الراغبين الحصول على منحة البطالة والتي من أهمها ما يلي: