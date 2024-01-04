في شهر يناير 2024 انتظر الكثيرون بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كانت أسماؤهم قد تمت إضافتها إلى قائمة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة لشهر يناير 2024 وبعد تأخر غير متوقع في إعلان نتائج هذه الأسماء قدمت الوزارة اعتذارها الرسمي بسبب عدم الامتثال للموعد المحدد تعد الرعاية الاجتماعية من أهم طرق الدعم في العراق حيث تلتزم بتوفير الدعم والمساعدة للمحتاجين والفقراء وضمان تلبية جميع احتياجاتهم الأساسية تسعى الدار دائمًا إلى تحقيق رعاية فعالة وشاملة للمجتمع.

كشف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة لشهر يناير 2024

إذا كنت تتطلع إلى معرفة ما إذا كانت قد تمت إضافتك إلى قائمة كشف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة لشهر يناير 2024 يمكن القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق من هنا.

ثانياً قم بتسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام بيانات حسابك بما في ذلك البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ثالثاً انتقل إلى قسم الرعاية الاجتماعية واختر رقم الدفعة الخاص بك وحدد اسم محافظتك بعد ذلك، اضغط على زر التالي.

ستظهر أمامك استمارة بيانات فارغة، قم بملء البيانات الشخصية بدقة ثم انقر على زر “استعلام”.

بعد تحميل الصفحة ستظهر جميع البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها بسهولة تامة.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة يمكن للأفراد الحصول بسهولة على المعلومات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية ومعرفة ما إذا كانوا قد تم اختيارهم لتلقي الدعم في الوجبة الأخيرة.

شروط الرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة لشهر يناير 2024

للحصول على فرصة ضم اسمك إلى قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في يناير 2024 يجب عليك الالتزام بالشروط التالية:

يجب على المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية العراقية مما يعني أن الرعاية مخصصة للمواطنين العراقيين.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل الحدود الإقليمية للعراق ليكون مؤهلًا للرعاية الاجتماعية.

يتعين على المتقدم أن يكون في الفترة العمرية بين 18 و60 عامًا حيث يعتبر هذا النطاق العمري مؤهلاً للحصول على الرعاية.

يجب أن لا يكون المتقدم يعمل في وظيفة تجلب له دخلاً شهريًا كبيرًا حيث يركز هذا الشرط على تأمين الرعاية للفئات الاقتصادية المحتاجة.

يعد عدم امتلاك المتقدم لسيارة حديثة أحد الشروط الضرورية للتأهل مما يعكس التركيز على المتقدمين ذوي الحالة المالية المحدودة.

يجب على المتقدم ألا يكون لديه عقارات أو ممتلكات باسمه مما يظهر الحاجة الملحة للدعم المالي.

يلزم المتقدم تقديم جميع الوثائق الطبية الضرورية التي تثبت صحته أو توضح حالته المرضية.

يتعين على المتقدم تقديم طلبه عبر الموقع الرسمي للرعاية الاجتماعية مما يسهل ويسرع عملية التقديم والاستعلام.

من خلال الالتزام بهذه الشروط يمكن للأفراد المستوفين للمتطلبات الاستفادة من الرعاية الاجتماعية في يناير 2024 والاستمتاع بالدعم اللازم لتحسين ظروفهم المالية والاجتماعية.