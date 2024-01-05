شروط التسجيل في منحة الطلاب لجميع المراحل بالعراق وأنواع منح الطلاب المقدمة من وزارة العمل والشؤون العراقية

تحرص الحكومة العراقية على تقديم العديد من البرامج التي تعمل على مساعدة الطلاب من الأسرة الفقيرة على مواصلة التعليم والتي تعتبر منح الطلاب واحدة من أهم هذه البرامج لهذا يتساءل العديد من طلاب دولة العراق عن شروط التسجيل في منحة الطلاب وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير بالإضافة إلى معرفة أنواع المنح في العراق.

شروط التسجيل في منحة الطلاب العراق

شروط التسجيل في منح الطلاب تختلف من منحة لأخرى ولكن جميع هذه المنح تتفق في الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم حاملا الجنسية العراقية.

يشترط أن يكون المتقدم من أسرة فقيرة.

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة بتقدير جيد.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على اختبار القبول في الجامعة.

أنواع منح الطلاب بالعراق

تضم دولة العراق على عدد كبير من المنح التي تساعد الطلاب على استكمال مسيرة التعليم ومن أبرز هذه المنح الطلابية الموجودة داخل دولة العراق ما يلي: