GTA 6 استعد للمتعة والإثارة والتشويق.. موعد إطلاق اللعبة الأشهر جاتا 6 gta وأهم التسريبات الخاصة بها

أطلقت شركة روكستار في شهر ديسمبر الماضي التريلر الخاص بلعبة جاتا 6 الذي أوضح الكثير من المميزات التي تحتوي عليها اللعبة ولكن قبل أن تقوم الشركة بإطلاق الإعلان بشكل رسمي قام بعض الأشخاص المتخصصين في مجال ألعاب الفيديو تسريب الإعلان وبعض المعلومات الخاصة باللعبة ولكن سرعان ما تم حل هذه المشكلة لذلك من خلال هذا التقرير سوف نسرد الكثير من المعلومات حول هذا الأمر.

تسريبات لعبة جاتا 6

تعد لعبة جاتا 6 من ألعاب الفيديو الشهيرة العالمية التي حصلت على شهرة كبيرة في العالم وذلك لأنها تحتوي على العديد من المميزات بالإضافة إلى أنها من الألعاب التي تناسب جميع الفئات العمرية، وقامت الشركة المنتجة لهذه اللعبة مؤخرا بإصدار نسخة جديدة منها تحتوي على شخصيات ومهمات وتحديات جديدة، حيث كشفت التسريبات التي تمت لهذا اللعبة عن جودة أداء الشخصيات وافراد الشرطة والأشخاص المتفاعلين في اللعبة الى جانب جنسون ولوسيا الابطال الرئيسين في اللعبة التي تم افتتاح التريلر الخاص باللعبة بهما.

تسريبات خريطة قراند 6

تسريبات حديثة حول لعبة Grand Theft Auto 6 تشير إلى أن الخريطة ستكون في مدينة Vice City وهي إصدار Rockstar Games لميامي، التي ظهرت لأول مرة في لعبة Vice City عام 2002، ومن المتوقع أن تتضمن الخريطة أيضاً مناطق أخرى خارج المدينة الرئيسية مثل Port Gellhorn و Rockridge اللذان يعتقد أنهما مستوحيان من مدينة بنما في فلوريدا.

ويتوقع أن Port Gellhorn يعتمد على منطقة Little Havana التي ظهرت في Vice City، وسيكون ميناءً رئيسيًا داخل اللعبة، ويشير التسريب أيضاً إلى أن خريطة GTA 6 ستكون أكبر من تلك في الإصدار السابق (GTA 5) مع مناطق أكثر تنوعاً، هذه المعلومات تأتي من مقاطع فيديو تسريب وإعلان تشويقي من روكستار جيمز.

موعد إطلاق لعبة جاتا 6

يتساءل عدد كبير من الأشخاص من جميع أنحاء العالم عن موعد إطلاق لعبة جاتا 6 وذلك بعد أن قامت الشركة الفترة السابقة إطلاق التريلر الخاص باللعبة حيث توقع البعض أنه سوف يتم إطلاق اللعبة في نهاية عام 2023 ولكن قامت الشركة الإعلان عبر صفحتها الرسمية عن أنه سوف يتم اطلاق لعبة جاتا 6 رسميا في عام 2025 مشيرة إلى أنها ما زالت تعمل على اللعبة من أجل تحسينها وإضافة العديد من المميزات بها كما أوضحت الشركة أنها تعمل جاهدة على تطوير اللعبة حتى يتم توفيرها على كافة الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وXbox.