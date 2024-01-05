اعرف القانون.. حالات وشروط تركيب المرافق للمباني المخالفة وفقاً لقانون مخالفات البناء الجديد 2024 وأسعار التصالح

يرغب عدد كبير من الأفراد معرفة حالات تركيب المرافق للمباني المخالفة وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وذلك بعد أن أوضح القانون موقف العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق وكذلك الحالات التي يمنع فيها التوصيل بالإضافة إلى موقف العقارات الموصل لها مرافق قبل وبعد التصالح وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

يريد الكثير من الأشخاص معرفة ما ينص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بخصوص تركيب المرافق العامة حيث نظم القانون عملية تركيب المرافق العامة في المباني المخالفة أو التي سبق التصالح عليها والذي جاء على النحو التالي:

يحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقوم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي قدمته وأنه يجب على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال خمسة عشر يوما من صدور القانون.

لا يتم قطع المرافق عن المباني التي قامت بتوصيل المرافق في وقت سابق للتصالح، ولكن يتم محاسبة المواطن على قيمة استهلاك الخدمات التي تقوم الجهات القائمة على شئون المرافق تقديمها بسعر التكلفة والتأكد من عدم حصول المواطن على أي وجه من أوجه الدعم التي تقوم الدولة تقديمها، كما أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لتسجيل المبني وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

أسعار التصالح

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد حيث أوضحت الحكومة المصرية هذه الأسعار والتي جاءت على النحو التالي: