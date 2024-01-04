الحقي اشتري للعيد ورمضان.. ارتفاع طفيف في بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء وكرتونة البيض

انخفضت أسعار الأعلاف الفترة الماضية، وللأسف رغم هذا الانخفاض إلا أن أسعار الدواجن شهدت اليوم ارتفع بنسبة طفيفة، فدعونا نوضح لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء اليوم والأيام القادمة وأسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، فضلًا تابعوا معنا.

بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء

رغم أنه يوجد انخفاض بأسعار الأعلاف الفترة الحالية، إلا أن الأسعار اليوم شهدت ارتفاع بنسبة قليلة ومتوقع أن ترتفع الأسعار الفترة القادمة، وذلك نتيجة لإفطار إخواننا الأقباط، حيث سيكون هناك سحب على شراء الدواجن وبالتالي متوقع ارتفاع الأسعار، كما نصح خبراء الدواجن أن يتم تسريع إفراج الحكومة عن خامات، بحيث لا يحدث أي إشكالية بإنتاج الدواجن في شهر رمضان المبارك، وتأتي أسعار الدواجن اليوم على النحو التالي:

سعر الفراخ البيضاء بالمزرعة سجلت اليوم 68 جنيه مصري، أما سعرها للمستهلك تصل اليوم لحوالي 73 جنيه مصري، حيث كان سعرها بالمزرعة 66 جنيه مصري فقط.

سجلت أسعار الأمهات من الدواجن اليوم مبلغ 55 جنيه بالمزرعة، أما عن وصولها إلى المستهلك بالسوق فهي بسعر 60 جنيه مصري.

الفراخ البلدي اليوم وصلت للمستهلكين بسعر 110 جنيه مصري، أما بالمزرعة فقد كانت بسعر 100 جنيه مصري.

الكيلو من البانيه وصل اليوم في المحلات من 140 جنيه مصري ووصلت إلى مبلغ 200 جنيه مصري، حيث تختلف الأسعار على حسب المنطقة.

أسعار البيض اليوم

ذكرنا لكم أسعار الدواجن اليوم، وبالنسبة لأسعار البيض داخل بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء، فهي اليوم بالقيم التالية: