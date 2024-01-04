في إطار الاستعدادات للدفعة السابعة من الوجبة التاسعة لعام 2023 يشهد المجتمع المحلي تحولًا إيجابيًا مع بداية العد التنازلي لإطلاق قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024 تم تأجيل هذه الدفعة بناءً على الظروف الاستثنائية التي تسببت فيها الانتخابات في الفترة الماضية تصدر موعد رفع قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية أحاديث الكثيرين في الوقت الحالي نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون في ظل ارتفاع التكاليف.

شروط دعم الرعاية الاجتماعيى بالعراق 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن تحديث وإصدار مجموعة من الضوابط والشروط لتحديد المستحقين لدعم الرعاية في الدفعة السابعة يهدف هذا الإجراء إلى ضمان توجيه المساعدات نحو الفئات التي تحتاجها بشكل أكثر فعالية وتوضيح المعايير التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للاستفادة من هذا الدعم الحكومي.

المستفيدون المستهدفون يشملون الرجال والنساء من الجنسية العراقية، وتم تحديد سن التقديم للنساء بين 16 و60 عامًا بينما يكون الحد الأدنى للرجال هو 18 عامًا والحد الأقصى هو 55 عامًا وتستثنى من هذه الضوابط الفئات الخاصة مثل الأيتام وأبناء الشهداء بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من ظروف صعبة.

من بين الشروط الأخرى المحددة تأتي عدم امتلاك المتقدم لأي أصول أو سجلات تجارية مما يعزز الشفافية ويضمن أن المساعدات تصل إلى الأشخاص المحتاجين بشكل أكبر كما تشمل الفئات النسائية المطلقات والأرامل حيث يعتبرن ضمن المستحقين للدعم.

قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024

كشفت الإحصائيات الأخيرة التي أجرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الحماية الاجتماعية في العراق عن حجم كبير من الدعم والاستفادة في عام 2023 وفقًا للتقارير استفادت 46768 أسرة تمثل رجالًا ونساءً من منظومة الدعم في جميع المحافظات.

أعلن أحمد الأسدى، في تصريحاته في نهاية ديسمبر الماضي عن بدء تجهيز الدفعة السابعة وفقًا لمعايير الاستحقاق سيتم حصر أكبر عدد ممكن من المستفيدين لضمان توجيه الدعم إلى الفئات التي تحتاجه بشكل أكبر وفي الوقت نفسه تعتزم الوزارة إطلاق قوائم قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024 في وقت قريب حيث سيتم رفع نسخ إلكترونية وورقية من الكشوف في جميع المكاتب التابعة للتضامن الاجتماعي يأتي هذا الإجراء لتسهيل الوصول إلى المعلومات لأولئك الذين يجدون صعوبة في استخدام الإنترنت.

وأشار الأسدى إلى أنه سيتم الإعلان عن الكشوفات في منتصف يناير 2024 مما يزيد من اليقين بين المستفيدين حول مواعيد الصرف والاستحقاقات كما ألمح إلى أن هناك إمكانية للمستفيدين الوصول إلى الكشوفات عبر منصة مظلتي التابعة لهيئة الحماية الاجتماعية.