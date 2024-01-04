موعد فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

نظرًا للخدمات التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية للشعب المصري يتسأل بعض المواطنين عن موعد فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين، وتُعد خدمة إضافة المواليد على بطاقات التموين أحد أهم الخدمات التي تقدمها الدولة لتقديم الدعم للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة صعوبات الحياة خاصة بعد موجة ارتفاع الأسعار الكبيرة التي يواجها الشعب في الفترة الأخيرة خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية المترتبة على ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية في عملية صناعة المواد الغذائية لذلك يأتي دور الدولة في دعم المواطنين.

فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أنه لا توجد إضافات مواليد على بطاقات التموين في الفترة الحالية حيث يتم دراسة الأمر وفي حالة قبول طلب وزير التموين من قبل مجلس الوزراء حيث من المقرر إقرار الموازنة الجديدة خلال شهر يوليو 2024 ولا يوجد إضافة للمواليد على بطاقة التموين إلا في بعض الحالات الاستثنائية مثل:

أبناء أسر الشهداء.

أبناء الأسر التي تقوم بصرف معاش تكافل وكرامة.

أبناء الأسر التي تقوم بصرف معاش الضمان الاجتماعي.

بعض أبناء الأسر التي تتطلب رعاية خاصة.

بعض أبناء الأسر البديلة.

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين إلكترونيًا

قامت الوزارة بتسهيل طريقة التسجيل على المواطنين بأن جعلت خدمات التسجيل متاحة عبر الإنترنت بطريقة سهلة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

من الصفحة الرئيسية اختر خدمة التموين.

النقر على زر إضافة المواليد الجدد.

تسجيل البيانات المطلوبة وكتابة اسم الأم بالكامل.

كتابة كلمة المرور بشكل صحيح.