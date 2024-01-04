في الساعات القادمة من يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 سيتم الكشف الرسمي عن رابط استخراج نتائج شفوي مباراة التعليم اليوم في المغرب إضافة إلى الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقة التعليم للفترة 2023-2024 في جميع أنحاء الوطن من المتوقع أن تقوم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالإعلان عن قوائم الناجحين في الاختبارات الشفوية بالإضافة إلى لوائح الناجحين في مسابقة التعليم 2023-2024 يمكن الوصول إلى هذه النتائج عبر البوابة المخصصة للترشيح لامتحان التعليم على الرابط tawdif.men.gov.ma 2023-2024.

رابط استخراج نتائج شفوي مباراة التعليم اليوم في المغرب

سيتم الإعلان في الساعات القادمة عن النتائج النهائية لمباراة التعليم وشفوي مباراة التعليم للعام الدراسي 2023-2024 في جميع الجهات وذلك في تاريخ 3 يناير 2024 سيتم توفير النتائج بمجرد إصدارها، حيث سيتم الإعلان عن عدد المناصب المتاحة في كل جهة كما يلي:

جهة الرباط سلا القنيطرة: 2974 منصب.

جهة الدار البيضاء سطات: 3238 منصب.

جهة الداخلة واد الذهب: 138 منصب.

جهة كلميم واد نون: 292 منصب.

جهة فاس مكناس: 2125 منصب.

جهة مراكش أسفي: 2710 منصب.

جهة درعة تافيلالت: 1857 منصب.

جهة العيون الساقية الحمراء: 177 منصب.

جهة الشرق: 1585 منصب.

جهة بني ملال خنيفرة: 1507 منصب.

وفيما يلي تفاصيل الوظائف المتاحة في بعض الجهات الرئيسية:

جهة سوس ماسة: 1101 منصب للسلك الابتدائي وتخصص الأمازيغية السلك الابتدائي وتخصص مزدوج السلك الثانوي في جميع التخصصات وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.

جهة طنجة تطوان الحسيمة: 2297 منصب لمختلف التخصصات في التعليم الابتدائي، التربية الإسلامية، اللغة العربية والفرنسية، اللغة الإنجليزية، المعلوميات، الاجتماعيات، الفيزياء والكيمياء، الرياضيات، علوم الحياة والأرض، الفلسفة، التربية البدنية، التكنولوجيا، والاقتصاد والتدبير.

ستعلن النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد ونتائج الشفوي لمباراة التعليم في جميع الجهات في دورة ديسمبر 2023 كما سيتم الإعلان عن نتائج مباريات توظيف الأساتذة وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين ولوائح الانتظار في الرابع من يناير سيتم بدء تسجيل الناجحين في اللائحة الرسمية وتقديم ملفاتهم في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين اعتبارًا من الرابع وحتى السادس من يناير.