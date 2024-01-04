وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf عموم المحافظات molsa.gov.iq

يبحث المتقدمين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الآن عن موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبالأخص منصة مظلتي من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة، وبتقرير اليوم نوضح لكم كيف يمكن الاستعلام عن المشمولين ومتى تظهر الوجبة السابعة بالعراق، تابعوا معنا.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء الرعاية الاجتماعية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة هي محل الاهتمام والترقب من قبل المواطنين والمواطنات بالعراق بالوقت الحالي، حيث تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الآن على سرعة الانتهاء من أسماء المشمولين، حيث كان من المتوقع أن يتم إطلاقها ببداية شهر يناير، ولكن لم يتم إعلانها بعد، حيث متوقع أن يتم الإعلان عنها الأيام القادمة ويمكن الاستعلام عنها بالرقم الوطني للمواطن، فدعونا نوضح لكم الفقرة القادمة كيف يمكن استخراج أسماء المشمولين بعد إعلانها.

الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

مقرر إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأيام القادمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة السابعة، حيث جاري التجهيز لها وسيتم الإعلان عنها، وبعد ظهور كشوفات المشمولين PDF، سيتم الاستعلام بالخطوات التالية:

عليك أن تتوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبالتحديد منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

، وبالتحديد منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية. برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

حدد رقم الوجبة وبعدها حمل ملف النتيجة الخاصة بك.

سيتم فتح الملف PDF الخاص بمحافظتك وابحث عن اسمك.

مع العلم أن دعم الرعاية الاجتماعية بقيمة 450 ألف ريال سعودي للأسر المشمولة في البرنامج، ويمكن التسجيل في هذا البرنامج وإن توافرت بك الشروط، ستحصل على الدعم الشهري.